的士申加價 陳帆稱平衡市民接受程度

市區、新界及大嶼山的士業界向運輸署申請加價，平均加幅分別為20.39%、22.89%和25.71%，建議起表收費為30、26.5及26元，較現時加6至7元，落旗後的跳表收費亦增，以及縮減跳表停車等候時間，由現時1分鐘減至45秒。

楊永杰不反對的士加價，但稱加幅過高，須照顧市民承受能力。李鎮強則稱業界提出的加幅合理，但仍落後其他職業司機，無法吸引新血入行，建議政府定期調整的士收費。

對於明年初擬議引入的士車隊管理制度，政府建議車隊有300至600輛的士，初期估計有3至4隊，建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓擔心門檻過高，不切實際，因本港擁有最多的士牌照持有人有583輛的士，第二位只有200多輛。

明年引車隊制 容「單頭」加入

的士司機記分制方面，濫收車費、拒載或兜路等會被記分，兩年內累積一定分數會停牌3個月，工聯會鄧家彪憂慮本港投訴文化嚴重，如遇惡意投訴，司機有理說不清。

運輸及房屋局長陳帆表示，的士業營運成本上漲，現時收費水平難維持營運，亦難吸引新人入行，當局處理加價申請時會適當平衡，照顧市民接受程度。他又稱，車隊的士內設有攝錄裝置，可作佐證，加上經過法庭裁決，對遇投訴的司機有保障。車隊車輛數目方面，他稱會容許「單頭司機」加入，亦會諮詢意見和考慮。

消委盼不限車隊數目 增競爭

另外，消委會歡迎引入的士車隊管理制度，期望車隊數目不設上限，帶來更大競爭，料車隊管理制度引入罰則，可改善過去司機拒載、無禮貌、濫收車資而政府難以規管的問題。