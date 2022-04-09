2.5億電騙案拘78歲「特務」 自稱受害者

該宗2.5億電騙案，警方去年拘捕19歲理大男生，近日再拘捕78歲老翁。據了解，案中共出現兩名特務，理大生曾假扮特務上門將一部手機交給老婦作聯絡之用，手機其後損壞，騙徒再派出老翁假扮特務，將另一部手機交給老婦，又曾押送老婦到附近銀行開設網上銀行。據悉，老翁報稱清潔工，被捕後自稱曾被騙去10萬元，其後收取2.3萬元假扮特務犯案。警方正追查其他涉案人，相信他們並不在港。

警共拘27人 涉19案

被捕19男8女年齡19至78歲，報稱學生、侍應和無業等，涉嫌以欺騙手段取得財產。其中16人有案底，涉及7個集團，其中兩人假扮特務，其他則是戶口持有人。他們涉及前年8月至上月5日的電話騙案，損失8700元至2.5億元，警方截回1100萬元失款。其中8宗為「猜猜我是誰」，11宗為「假冒官員」騙案。警方檢獲24部電話、9張銀行卡及一些屬於他人的支票簿和偽造文件等。

首季339人墮電騙 55宗涉疫

警方表示，今年首3個月有55宗與疫情相關的電話騙案，包括訛稱事主非法運送疫苗及沒遵從防疫指引等。其中一名56歲女子上月5日收到電話稱她散播新冠病毒假資訊，通話再轉駁至另一名假冒公安，指事主洗黑錢，並在2.5小時後安排一名19歲的女特務，上門向她收取8700元以證清白。「女特務」自稱受害人，但警方發現她有收取報酬，遂將她拘捕。

另外，警方前日接獲報案稱一名25歲女子接獲假冒內地公安電話，稱她涉及詐騙案被通緝，要求她轉帳至指定戶口證明清白。有假冒「公安」向她展示偽造的拘捕令和電話凍結令，並要求她提供網上銀行登入資料。騙徒稱為保護事主和確保對話內容保密，要求她轉移至酒店等不同位置，又安排一名自稱執法人員男子帶她到新界的住宅暫住。騙徒又要求她拍攝看似被禁錮的片段，再以片段恐嚇事主家人繳交贖款，終被家人揭發報案。女子損失約230萬元，警方截回50萬元失款，暫未有人被捕。

警方稱，今年首3個月有339人墮入電騙，即日均有3宗電騙，事主14至94歲，涉款1.3億元。去年同期有200人被騙，涉款3.5億元。警方重申，本港執法部門不會聘請特務，以及不會要求人員協助收錢，呼籲市民保持警覺。