涉串謀「扮打針」 護士、教師5人被控 護協稱匪夷所思 憂損專業形象

護士兩友各帶家人扮打

34歲被告何嘉雯為卓健醫療註冊護士，42歲友人廖凱殷及70歲廖母蕭杏儀同為家庭主婦，三人被控一項串謀偽造罪名。而分別為補習教師及小學教師的30歲友人鄭雅怡及25歲胞妹鄭斯蔚，亦與何嘉雯被控一項串謀偽造罪名。5人獲准保釋，以待下周二提堂。

僱主卓健：個別事件 已即通報政府

負責統籌疫苗接種計劃的公務員事務局稱，案件已進入司法程序，不會評論。局方表示高度關注有關事件，如發現任何工作人員有任何違法或有欠專業操守的行為，定當嚴肅處理和跟進。卓健醫療稱，事件為個別事件，事發後已立即通報相關政府部門，事件正處司法程序，集團會配合廉署調查，涉事疫苗接種中心繼續運作。

何嘉雯獲卓健醫療聘為註冊護士，卓健本年初起獲政府委聘營運九龍灣體育館社區疫苗接種中心，何獲派到中心其中一個疫苗接種間擔任兼職接種護士。卓健禁止護士為家人及友人接種疫苗，以避免利益衝突。

接種中心主管發現4劑未用揭發

廉署調查顯示，何的友人廖凱殷及鄭雅怡曾向何表示，擔憂疫苗副作用及在「疫苗通行證」實施後不能進入若干處所。二人遂各自帶同一名家人於2月20日，即「疫苗通行證」實施前4日，到訪涉案疫苗接種中心，並進何的疫苗接種間。4人均沒接種疫苗，但何嘉雯向她們發出疫苗接種紀錄。疫苗接種中心主管其後在存放已使用疫苗針筒的針箱內，發現4劑未經使用疫苗，揭發事件。

被捕人包括一名小學教師。教育局回覆查詢稱，案件已進入司法程序不宜評論，重申如有教師干犯刑事罪行，會在法庭審結案件後根據審訊結果和相關資料，審視教師有否失德行為和檢視其註冊資格，情况嚴重者，常任秘書長經考慮各項因素後可根據《教育條例》取消其註冊資格。

香港護士協會主席源志敏稱事件匪夷所思，如屬實不單是很嚴重罪行，涉及專業操守缺失，擔心事件會影響大眾對護士觀感。源又稱，一旦涉案護士被定罪判刑，相信負責註冊的護士管理局會跟進，一般會先成立委員會蒐集相關資料，並發信予涉案護士要求解釋。委員會隨後會決定是否展開聆訊，由涉案護士或外聘律師答辯，再決定跟進或處分方法，最嚴重或會「除牌」。本報向護士管理局查詢，截稿前未有回應。