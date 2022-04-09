政務司長懸空 國務院昨未公布安排

林太稱已提名報請署任 未收到通知

上屆選舉，國務院免去辭職參選的時任政務司長林鄭月娥和時任財政司長曾俊華職務，同時接納時任特首梁振英建議，分別任命張建宗和陳茂波任司長。

林太表示，抗疫工作中，政務司長應擔當統籌各局的工作，所以其職位暫時懸空會對各方面工作有一定影響，但她請大家放心，這些工作一定有人處理，尤其她曾擔任政務司長4年半，大體上政務司長的工作不會為本屆政府餘下任期帶來很大問題，但她強調不是說未來兩、三個月也沒有政務司長。她又說，政務司長的行政工作，例如主持內部統籌會議、統籌回歸25周年的慶祝活動，這些工作部分會由相關局長暫時擔任。

至於李家超原以政務司長身分擔任候選人資格審查委員會主席，林太昨稱，委員會原本有4名主要官員，但政務司長請辭，暫未有填補，而早前民政事務局長辭職後用署任安排，不符合條件。她說，非官守委員有3名，但主要官員只剩下兩名，不是很適當，她正研究委任多至少一名主要官員。

（特首選舉）