稱錯過時機 葉劉：今次唔選，將來都唔會

繼四大地產商表態支持李家超後，總商會、曾為林鄭助選的行會成員任志剛及東亞銀行李民斌公開支持李家超。

葉劉淑儀2017年曾參選，但未能取得足夠提名而不能入閘，她在《am730》的訪問表示，多年前已想參選，並「時時都諗」香港需要怎樣的行政長官，但承認可能錯過時機，可能等年輕一點的人做。她又承認將來不會參選特首，目前滿足自己的工作。翻查資料，葉太今年8月後72歲，李家超現年64歲。

她又讚李家超擔任問責官員及官至政務司長，已非純粹「武官」一名，絕對有條件擔任下屆特首。她說樂意向李家超提供意見，但形容對方競選辦已經很多人，毋須她加入競選辦。

商界異口同聲撐李家超

另一行會成員、曾任林鄭競選團顧問的金管局前總裁任志剛回覆查詢時說，全力支持李家超參選，如有需要樂意在專長範疇內提供意見。

東亞銀行主席李國寶、聯席行政總裁李民橋及李民斌回覆本報查詢時說，三人均認為李家超是新任特首的合適人選，會全力支持他參選，並期待向他表達金融業未來發展意見。三人中，李國寶及李民橋曾捐款予林鄭，李民斌則曾任競選辦副主任。

總商會昨表態支持李家超，並形容對方熟悉政府運作。該會稱，希望李家超穩住香港、團結各界，及制訂政策令香港盡快走出疫情陰霾，踏上復蘇之路。

立法會主席梁君彥昨形容李家超是理想的候選人，但說作為立法會主席，為保持憲制中立傳統，不會公開支持任何人。

（特首選舉）