京准辭職 李家超：行我將會行的路 開始收集提名 今辦網上記者會

競選辦正副主任共17人

據了解，李家超競選辦正副主任共17人，副主任料包括馬會事務執行總監譚志源、「巴士的報」創辦人盧永雄、身兼團結香港基金高級副總裁的立法會議員黃元山、體藝文出界霍啟剛、教聯會副主席鄧飛、曾為林鄭競選的民建聯陳勇及全國青聯副主席梁宏正等。據悉，智庫將為李家超落手寫政綱，包括團結香港基金。在張建宗年代獲委任政務司長政治助理的蕭嘉怡，昨亦請辭並即日生效，她無回應是否加入李辦。

另外，李家超團隊昨開設名為「李家超 John Lee 2022」的facebook專頁和YouTube頻道，昨未見有內容，連個人頭像亦沒有。

劉兆佳料中央不希望蕭規曹隨

須提林鄭不敢提的改革

李家超於現任特首林鄭月娥任內歷任保安局長及政務司長。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，雖然預料林鄭任內的新界北發展及政府改組等主要政策會延續，但相信中央不希望李家超蕭規曹隨，新政府一定要展示有所作為，「提出林鄭無提出、或唔敢提出的，可能公務員改革，或提升管治能力」。

李家超周三（6日）宣布辭職及準備參選特首，內地官方新華社昨早10時半公布，國務院前日（7日）決定免去李家超政務司長的職務。港府亦緊接刊憲，免去李的司長及行政會議成員職務，但無透露署任政務司長人選（見另稿）。對比過去高官辭職參選，2011年時任政務司長唐英年辭職備選，國務院當時事隔兩日後接納。

李家超昨稱，在政府工作45年，從前線警務督察到政務司長，再次「多謝香港及香港市民」給機會他服務香港。他續說，將秉承這份熱誠，「行我將會行嘅道路」。

昨日陸續有建制派現身李辦所在寫字樓，包括選委界立法會議員黃元山及鄧飛，及體藝文出界霍啟剛等，預計分別涉足李家超整體政綱、教育及體育文化方針。黃元山本身投資銀行出身，其後轉為評論及政策研究，並擔任團結香港基金公共政策研究院院長。霍啟剛是霍英東家族第三代後人，現任港協暨奧委會副會長。鄧飛是親中學校將軍澳香島中學校長，去年一度傳出循教育界出選立會，其後改參選選委會界別。

黃元山霍啟剛鄧飛現身中環廣場

譚耀宗昨在電台節目無否認擔任李家超競選辦主任。他表示，李家超不久前聯絡他，當時他在深圳準備出席人大常委會會議，但決定回港助選。他相信李家超考慮參選的時間不算長，「唔係話好精心」、「唔覺佢部署好耐」。他表示，由於防疫規定，相信未能舉行實體的誓師大會，只能在網上見記者及介紹政綱。

在立法會再無民主派後，劉兆佳認為，新政府必須更展示願意推行艱巨政策的勇氣，克服既得利益阻撓，及短期內解決香港深層次矛盾，如果只是延續上一屆政府政策及改變部分作風，相信並非中央想見到。

學者：林鄭房屋國安政策或延續

政治學者盧兆興分析，李家超若當選，將延續林鄭政府一些政策或檢討，包括土地房屋、國安及國民教育，例如林鄭任內表明推行《基本法》23條立法、中央提出打擊文化藝術等所謂「軟性對抗」，區議會職能檢討、是否加入委任區議員等，相信都會繼續。

不過，他表示林鄭任內、尤其後期產生新問題，相信新政府不能照抄。他舉例說，第五波新冠疫情突顯公務員應變能力及部門協調的問題、醫管局及私家醫院協調等問題，相信需要解決。他又補充，林鄭任內並無太多着墨人才政策，建議可以調查人才流失，研究人才及移民政策，及大學教育方面如何配合。

明報記者

（特首選舉）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676