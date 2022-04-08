【Emily】城大講座「同場」 答問普通法國安法 袁國強許智峯網上交鋒5分鐘

許稱國安法下民主派被捕流亡

袁：唔知你朋友做咗啲咩

袁國強答話呼籲法官應該留低盡力守護法治；許智峯之後追問，國安法下唔少民主派被捕，「佢哋坐監，我就流亡」，指國安法破壞普通法，一度同袁國強疊聲。袁就回應話，「唔知道你朋友做咗啲咩，或係唔係合法」，強調不論政見都要合法。兩人一問一答超過5分鐘，之後許智峯講講吓無聲，連頭像都唔見埋，唔知係咪被大會請走。

會上袁國強亦被問到對事務律師同大律師行業合併建議嘅睇法，袁話各處鄉村各處例，唔講合併或分開邊個做法比較好，但就指目前制度運作良好，除非有好理由改動，否則任何根本性嘅改變都要好慎重。佢又提醒，香港作為一個較小嘅司法管轄區，若兩者合併，可能出現大行包攬某個法律領域情况，公眾難有其他選擇。