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2022年4月8日星期五
港聞二
官斥攻擊港基石 方仲賢圖礙司法囚9月 求情擬9月負笈英國 官稱信校方准延入學拒輕判
反修例國安案件 逾七成已結案 加強法院保安 過去3年額外耗1380萬
指港自由被打壓 韋彥德：辭任終院沒受政治壓力
保就業修訂 僱員月薪不限 兼職散工半額資助 放寬超市、地產商僱員人數上限
首批6萬人下周二起可領臨時失業支援 已處理申請中 三成人不合資格
27歲哮喘男出院陽性病毒量低 半月後離世
多系統發炎綜合症 13輕症童康復後現
調查：半數港人現抑鬱徵狀專家稱轉介精神科求診者增 倡調整措施顧精神需要
滿60歲倡可打第四針 距第三針3個月
新一批內地專家抵港 陳肇始：感謝指導
林鄭前稱不嚴謹計身分 無通知書補領防疫包須登記身分證
自願快測今推 局方籲公務員響應
科大新塗層可殺Omicron效用5年 將推手機貼
消費券首日派 手機舖打蛇餅 議員稱零售生意佳 劏房戶：派現金更方便
稱有「安心」無人流 街市乾貨店：無助生意
訛稱八達通付車資 25歲男涉盜款被捕
政府研機場一地兩檢 稱發揮灣區內機場協同效應
涉滋擾聆訊 兩旁聽者暫控煽動文字
康文署經理13次非禮印傭 官指失退休福利咎由自取
警小組助醫院移送遺體 成員：不是Dirty Team 是Holy Team
大灣區GBA時政一周：廣深鐵路今起「站站停」
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灣區手記：耳機、助聽器 ／文：尚東美
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【Emily】消費券派發 容海恩午夜查收 梁熙網購零食
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【明報專訊】（請看附圖）
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