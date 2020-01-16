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港聞二

大灣區GBA時政一周：醫療制度各異 醫生病牀 京上廣數量勝港

【明報專訊】本港第五波疫情爆發，再一次揭露醫療資源嚴重不足問題。

倘撇開中港醫療體制、醫生註冊制度等差異，

翻查當局數據，若按人口規模計算，

本港醫生數量不單少於先進經濟體如新加坡、日本、歐美等，

與內地城市北京、上海，甚至廣州等4個灣區城市比較亦有不及；

如計算病牀數量，京上廣亦較香港多。

綜合本港食衛局和醫管局數據，截至2020/21年度，本港共有15,298名正式註冊醫生、43間公立醫院及13間私營醫院，醫管局共提供29,850張病牀，而據政府統計處今年2月公布的2021年人口普查簡要結果，截至去年6月底香港常住人口約733萬；以人均醫生比例而言，即每1000個港人只有兩名醫生，比例低於北京、上海、廣州、深圳四大一線城市和成都、武漢等省會城市，在大灣區中亦低於東莞。

每千港人4張病牀 相較內地排中游

論人均病牀比例，計及醫管局轄下公營醫院連同私家醫院的病牀，每1000個港人可分得病牀4.2張，如計及護養院及懲教機構所設病牀，比例亦只有5.6張，與內地主要城市比較也只排中游位置（見圖）。

值得注意是，從人均指標而言，內地非經濟發達城市的人均醫療資源其實反而突出。單計內地城市，人均醫生比例最高的頭三位是北京、太原、濟南；人均病牀比例最高的頭三位是哈爾濱、鄭州、烏魯木齊，上海、廣州位列中下游，深圳更是墊底。若將東北三大省會城市瀋陽、長春及哈爾濱，跟深圳及香港比較，雖然前三者去年GDP總和低於深港，但不單人均指標，就連醫療資源總量也優於深港（表2）。這一定程度反映北上廣深等一線大城市，在人口持續流入下，整體醫療資源未能跟上人口增長，進一步攤薄公共醫療資源，這種醫療資源投入過慢導致的攤薄情况，在常住人口遠低於另外4市的香港就更嚴重。

不過，從醫院、醫生及病牀數量綜合計算，全國醫療資源最多的城市分別為北京、上海、廣州、重慶及成都，仍然是由一線、直轄和主要省會城市佔據榜首，可見傳統大城市在綜合醫療資源上仍較多（表1）。

全國百強醫院 逾半在北上廣

醫院、醫生、牀位數量折射醫療資源是否充足，而三甲醫院的多少則反映內地城市的醫療質素。內地根據醫院功能、設施、技術等劃分醫院等級，標準全國統一，亦不分醫院背景、機構性質等，由高至低分為三、二、一級，每級再分甲、乙、丙，其中三級醫院額外增設特等，但就算全國百強醫院之首的北京協和醫院也只是三甲，故目前三甲醫院已是內地頂尖醫療實力的體現。目前全國三甲醫院超過100間的省份只有廣東、山東、四川，至於全國百強醫院，基本上過半數都在北京、上海及廣州。

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