大灣區GBA時政一周：廣深鐵路今起「站站停」

廣深鐵路共有7個站，分別是廣州站、廣州東站、東莞站、常平站、樟木頭站、平湖站及深圳站，如果站站停的話，需時約1小時40分鐘，直達的話，廣州東至深圳約1小時16分鐘。

橫琴整治商辦樓盤糾紛

廣東省橫琴辦日前表示，為應對區內商辦樓盤問題，橫琴今年將全力化解相關風險，提高源頭治理和驗收銷售管理水平，目標是年內基本完成商辦樓盤項目治理工作，力爭全年糾紛量按年下降50%。

自橫琴合作區去年掛牌，不少澳門市民有意在橫琴置業，但近期置業糾紛屢現，有澳門立法會議員收到不少投訴，包括購買時發展商聲稱是住宅，但收樓時卻變成不能居住的辦公室，另有逾期交樓、收樓無期等問題。為處理澳門居民在橫琴置業出現的糾紛，橫琴早前成立「商辦樓盤項目治理工作專班」處理，據了解，專班已對全區共79個樓盤，包括已建成的40個和未來批出的39個樓盤展開審查。

商務部首評跨境電商區 穗居全國前列

據廣州海關統計，今年第一季關區跨境電商進出口貨值按年保持雙位數增長，其中跨境電商零售出口按年增逾三成。另外，商務部日前公布2021年跨境電子商務綜合試驗區評估結果，廣州跨境電子商務綜合試驗區位列第一檔次，成為全國十家入選跨境電商綜試區之一。今次是商務部首次評估全國5批合共105個跨境電子商務綜合試驗區，評估標準包括綜試區建設、海外倉佈局、探索創新等領域。

廣州於2016年獲批建立國家跨境電商綜合試驗區，根據統計，去年該市新增跨境電商企業132家，累計企業數達19.3萬家；全市建設各類海外倉38個，遍佈美國、澳洲、日本、韓國、歐洲、中東等地；現有跨境電商產業園區24個，其中11個獲國家、省級有關部門認定或授牌。

深圳首推港澳青年驛站

位於羅湖區深南東道萬科深南廣場、深圳首個港澳青年驛站日前正式營運，驛站將提供20個單位租予在深圳工作的港澳青年，這些單位包括了兩房、三房、四房戶型，建築面積介乎約930至1530呎，月租介乎4472至7386元人民幣，約為同區租金的六折。

深圳目前在全市10個行政區建立約20家青年驛站，為到當地求職的應屆畢業生提供住宿、就業指導、城市融入等服務，而專為港澳青年服務的青年驛站則是第一個。