警小組助醫院移送遺體 成員：不是Dirty Team 是Holy Team

吳表示，得知疫情下部分家屬要相隔兩三周才能見先人最後一面，令她希望加快進度幫助市民。她說將心比己，如果至親去世都會想了解先人遺體的位置，盡快處理後事；故當遺體移送至殮房，成員會主動通知家屬。吳今年初加入荃灣警區雜項調查隊，負責調查死亡案件。她說收到通知不足24小時便要開始工作，稱當時人手不足，9人小隊中有6人染疫，幸警民關係組和證物部同事願借調參與。她說加入小組後學會珍惜眼前人。

助填表辦手續 為家屬省流程

警察行動部總督察沈立志表示，有別昔日由各警區指揮官督導，是次行動由行動部直接指派39個警區約400名警員，希望以最短時間完成工作。他說「一個死者的家人，想要的就是一個簡單的答案，就是先人到底安置在哪，幾時可替死者辦理身後事」。成員會協助家屬填寫文件，包括死者病歷、火葬和解剖遺體意向書等，家屬只需核對和簽署，逾1小時程序可減至10分鐘。他希望死者家屬能「省卻麻煩的流程，做一個最好的道別」。

沈表示警方以往稱呼高危、衛生環境不理想的工作為「Dirty Team」，但他認為今次小組是「Holy Team」，即是「神聖的工作」。他解釋同袍執勤時，衛生環境是很大挑戰，存放大量遺體的地方會有氣味，亦有遺體出現「不雅觀狀况」。他說同事均「無畏無懼」，不介意工作至凌晨2時，當中數天曾日均移送逾200具遺體。

被問及警方早年在醫院不太受歡迎，是次合作有否看到關係上轉變，沈稱不論任何崗位的政府員工目標一致，沒有什麼態度或政見，認為彼此皆通力合作幫助有需要者。他說每天都要與醫管局聯絡，決定去哪幾間醫院及核對死者名單，又要與食環署和衛生署協調，確保當天有足夠的「黑箱車」和臨時凍櫃支援。