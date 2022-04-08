港聞

港聞二

政府研機場一地兩檢 稱發揮灣區內機場協同效應

【明報專訊】全國政協常委唐英年等上月在政協會議上，提出建議在香港國際機場實施「一地兩檢」的提案，獲逾百政協委員聯署支持。運輸及房屋局回覆立法會議員就財政預算案提問時稱，政府會與機管局研究在機場實施與內地海關、出入境及檢疫設施「一地兩檢」安排。身兼政協委員的航運交通界立法會議員易志明稱，建議有助香港運輸樞紐地位。

運房局表示，政府一直與機管局研究，發揮大灣區內機場的潛在協同效應，提升香港機場的樞紐地位，其中會研究提升清關效率的措施，包括研究在機場實施香港與內地海關、出入境及檢疫設施「一地兩檢」安排是否可行及優點。

局方表示，現時香港機場海天客運碼頭為來往機場與大灣區城市旅客提供快船服務，涉及9個大灣區口岸，旅客可在口岸預先完成旅客登記手續和託運行李，由於海天客運碼頭位於機場禁區內，旅客可以只辦理一次海關、出入境及檢疫手續，轉乘國際航班的大灣區旅客亦可直接前往登機閘。

中轉大樓明年啟用

研港珠澳橋入境可直入機場禁區

運房局又稱，海天中轉大樓明年啓用後，大灣區旅客可在港珠澳大橋的澳門或珠海口岸完成出境檢查手續，乘搭巴士經海天中轉大樓直達香港機場禁區再上機，毋須辦理出入境香港手續。

此外，機管局現正探討與珠海機場合作，務求讓內地旅客可飛往珠海機場，後經港珠澳大橋封閉式中轉安排，無縫地在香港機場轉乘國際航班，在香港機場的國際航班旅客亦可以相反方向經珠海機場前往內地各個城市。

有份聯署的易志明表示，來港旅客中大部分是內地客，不少透過香港轉機，機場一地兩檢方便內地旅客，肯定有助香港運輸樞紐地位，並相信具體實施不會有困難。

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