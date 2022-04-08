港聞

港聞二

訛稱八達通付車資 25歲男涉盜款被捕

【明報專訊】男子早前乘坐的士，以無現金為由，訛稱用八達通錢包轉帳車資至司機的八達通卡，司機不虞有詐將八達通卡交予乘客，其後發現乘客沒轉帳、坐「霸王車」之餘，更盜取其八達通卡內金錢，司機報警求助。警方調查後，前日拘捕一名男子，相信他至少與另一宗同類案件有關。

被捕25歲男子，涉嫌以欺騙手段取得財產，由探員帶署扣查。警方檢獲他犯案時身穿衣物及一部懷疑與案有關手提電話。該名男子被暫控兩項「以欺騙手段取得財產」罪，案件5月17日在九龍城裁判法院提堂。

司機交八達通卡予轉帳

反被偷走卡內金錢

警方上月14日接獲的士司機報案，稱一名乘客以無現金為由，改用八達通轉帳方式付車資，到達目的地後，乘客聲稱已從八達通錢包轉帳車資至司機的八達通卡，將卡交還司機後離去。司機其後發現不但沒收到車資，八達通卡內的金錢亦遭盜取。

油尖警區刑事部接手跟進，發現油尖警區有另一宗類似手法案件，調查及分析後，探員前日在油麻地拘捕涉案25歲男子，相信他至少與兩宗類似案件有關。警方呼籲司機如遇類似案件，致電3661 9260與油尖警區刑事調查隊第五隊聯絡。據了解，兩名司機分別被盜取八達通卡內約400元及200元，加上數十元車資。

新一輪消費券第一階段發放，警方提醒市民提高警覺，避免隨意把八達通卡給予他人作電子支付，並要每次確保收妥相關費用，免騙徒有機可乘。

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