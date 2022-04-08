稱有「安心」無人流 街市乾貨店：無助生意

記者昨午到深水埗北河街街市觀察，乾貨部分人流稀少，一間乾貨店的負責人郭小姐稱，去年首輪消費券派發前已申請八達通機，惟延至上月才安裝好。店舖原先因疫情暫停營業約兩個月，但郭及其合伙人認為派發消費券有助刺激生意，決定復業，惟昨日生意冷清，早上僅一人以八達通付款。她說街市實施「安心出行」後便沒有人流，認為消費券並無幫助。

政府4月21日將放寬防疫措施，健身中心、美容院等表列處所可復業。香港健體專業人員總會主席王曉山認為復業時，市民消費券已所剩無幾，業界「得個睇字」。王說去年派發消費券時健身中心仍可營業，當時整體營業額升兩至三成。他說即使陸續有客人預約，均是用舊套票，業界沒新收益，預料今輪消費券帶來的收益將少於一成。

健身美容業界料受惠有限

美容業總會執行委員會主席陳秀儀亦認為消費券幫助有限，知悉有部分同行轉型售賣美容產品，惟僅能幫補約一成生意。陳期望有市民預留消費券予美容業，但認為大部分人已有計劃，美容業並未能受惠。