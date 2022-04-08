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消費券首日派 手機舖打蛇餅 議員稱零售生意佳 劏房戶：派現金更方便

【明報專訊】政府昨向全港約630萬名合資格市民派發新一輪電子消費券，共5000元，市民可用八達通及支付寶等領取，前者須分次領。有市民早上即領券購物，旺角一間電子產品店顧客「打蛇餅」，有人集合一家消費券買手機；也有人用消費券飲茶，茶客料20多天花光；亦有劏房戶稱消費券不能交租感不便。有食肆負責人稱礙於限聚，料消費券僅助生意微升一兩個百分點。批發及零售界立法會議員邵家輝說，昨日零售業生意超乎理想，有家具店生意升一倍。

昨中午12時，旺角西洋菜南街一家電子產品連鎖店擠滿30多名客人，排隊付費人龍延至近門口。職員透露，該店昨較平日多一半客人，多數用消費券購物。曾先生集合家人的消費券，花約7400元買兩部手提電話，為免心儀型號賣斷貨，他原打算昨日一開舖就買，未料要排隊半小時，「初初上網查到11時半開門，來到才看見開了門，已經要排隊」。他說手機太舊但仍可用，如無消費券就未必換機，餘款可幫補日常開支。

也有人用消費券買日常用品，已退休的德叔昨領消費券，他說主要用來買食物和藥，派現金可儲起來較實際。跌打師傅黃先生則說消費券作用小，二人限聚令下難聚餐，「吃東西人多才開心」。

指茶樓食物加價 長者料廿多日用完

食肆方面，旺角倫敦大酒樓昨晨約七成枱有客，茶客周先生說早前疫情嚴峻，有3至4個月沒去茶樓，現時疫情緩和，消費券首筆花費就是飲茶。81歲茶客何先生覺得消費券金額不算多，主要用來飲茶，「買冷氣機都不夠，飲食就不用傷腦筋」。他和太太每日花160至200元飲茶，有時跟孫兒飲茶需400至500元，料20多天便花光5000元。他說消費券抬高物價，茶樓小點由22元加至26元，又稱長者難記消費券使用限期，覺得派現金較方便，不應限制款項作消費用途。

劏房戶稱無法交租不便

有劏房戶則認為電子消費券不便。陳女士與一子一女居於葵涌百呎劏房，月租7000元，每月在社署領取1.2萬元資助。她說昨用八達通領消費券，但租金要現金支付；另女兒正學小提琴並考獲6級，「環境差都想支持她」，惟學費亦只收現金。她又說兒子身體欠佳，已花1000多元買藥物等必需品，但只能在收八達通的店舖才可用消費券，派現金更方便格價。

食肆防疫措施未鬆 酒樓料助益微

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠說，近日疫情緩和，酒樓兩人一枱入座率達七成，惟認為消費券影響不大，只助增一兩個百分點生意。他說上次派消費券時可4人一枱，但目前兩人一枱又無晚市堂食，加上政府呼籲市民減少聚集，有長者怕感染而不到茶樓，亦較少年輕人常來飲茶，預料市民會在別處消費。

邵家輝表示，昨日零售生意超乎理想，銅鑼灣有家具店生意升一倍，有電器店生意升八成。他說3月不少商舖關門，原預期6月疫情受控後才有報復式消費，現估計因3月底政府宣布將放寬社交距離措施，加上疫情緩和商舖重開，市民想出外放鬆，消費券已見成效。

另外，市民如用八達通領取首輪消費券須再分兩期，昨派首期4000元，惟八達通儲值上限為3000元，部分市民因未能領足4000元感困惑。八達通營業及市務總監李玉兒表示，八達通有領取紀錄，市民毋須擔心未能領取餘款，首期金額用完便可領取，領取亦方便。

至於會否調高儲值限額，李說不少客戶用不記名八達通，須平衡法例、方便靈活和實際需要等因素，認為現時上限能滿足市民需求。

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