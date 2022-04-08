科大新塗層可殺Omicron效用5年 將推手機貼

漂白水火酒不損效能 料可防新變種

科大團隊用兩年改良配方，研發出「升級版」塗層，並通過法國和英國獨立實驗室進行的有效及耐用性測試，獲認可有效期達5年，即使漂白水、火酒等反覆擦拭亦不影響效能。

科大化學及生物工程學系兼環境及可持續發展學部教授楊經倫解釋，新一代塗層的持久度來自改良了的配方及噴灑方法，舊版只用單一配方噴灑一次；新版則需噴3次不同配方的消毒劑，底層用作「打底」，中層負責維持塗層持久度，加強黏附力，頂層則具消毒功效，負責破壞病毒表面的刺突蛋白（spike protein），令病毒沒法生存及繁殖。團隊正為技術申請專利。

為安老院巴士升級 擬推廣至電梯

科大環境及可持續發展學部客座教授關繼祖稱，塗層已試驗證實能殺滅Omicron，團隊料即使病毒繼續變種，病毒表面的蛋白組成不會有太大變化，故塗層對之後可能出現的變種病毒仍有效。

研究團隊曾就上一代殺菌塗層推出家用版，捷和實業市場營銷總監洪思聰稱，新一代塗層需以專業噴槍噴3次以達最佳效果，故今次將專注推出已噴灑塗層的產品，應用塗層的產品整體製作成本料升3%至5%，未來兩個月內會有已應用塗層的手機屏幕保護貼推出市場，團隊亦已與國際信用卡發行商及眼鏡鏡片公司商討合作；本港方面，未來1至3個月內會為已應用舊版塗層的安老院及巴士營辦商升級至新版本，並繼續推廣至其他公共設施，包括升降機及扶手電梯等。

（新冠疫情）