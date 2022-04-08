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自願快測今推 局方籲公務員響應

【明報專訊】政府呼籲市民今起一連3天自願快速測試，並於24小時內呈報陽性個案。公務員事務局昨呼籲公務員響應，有工會相信公務員會因應個人需要自行決定會否檢測；有中小企認為，公司難勉強員工每天快速檢測。

公務員事務局昨呼籲政府人員今起一連3天早上做快速抗原測試，並稱已向各政策局和部門首長發電郵，呼籲各部門配合，並呈報陽性個案，截斷隱形傳播鏈，減低病毒在辦公處所、社區或家居傳播。

公務員事務局長聶德權稱，公務員隊伍作為特區政府的骨幹，負責防疫抗疫前線工作，隨着政府本月初起逐步恢復公共服務，以期本月21日起大致恢復正常公共服務，政府大樓人流可能增加，政府人員應善用「防疫服務包」測試套裝。

工會稱無強迫 料一般會響應

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭稱，計劃屬自願參與，政府無強迫公務員一定要快速檢測才可上班，他認為公務員一般也會響應，實際做不做則靠自律，相信他們會因應個人健康和需要決定。

中小企：做吓無壞 每日做不可能

中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦認為「做吓（快速檢測）都無壞」，但勉強員工每天做快速檢測則不可能，因不在他們工作範圍內，以他公司為例，他並無特別呼籲員工一連3天自願檢測，認為政府已大力宣傳，相信員工會按個人意願決定。

全民快速檢測呈陰性者不用申報，被問何不要求呈報陰性以了解陽性佔人口比率，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，計劃是自願，並非「很科學、精準知道全香港實際多少個案」，盼愈多人參與愈好，「讓我們了解現在社區陽性個案實際數字，這個時空內我們有多少個案，掌握到疫情的真正狀况」，又說計劃可讓沒做過快測的市民嘗試。

（新冠疫情）

相關字詞﹕公務員 快速測試 新冠疫情

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