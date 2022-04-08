林鄭前稱不嚴謹計身分 無通知書補領防疫包須登記身分證

民政局：須小量資料核對

林太昨在抗疫記者會被問到做法是否有變時，她稱仍要求民政事務總署寬鬆處理，但寬鬆的同時該署或需取得基本資料，會詢問民政局為何需取資料。陳積志昨稱確實採較寬鬆方法，稱若市民出示通知書或只取測試劑，便不需填寫任何資料，惟如沒通知書，則需填寫小量資料作紀錄和核對。

政府早前向未收到防疫包的市民派發通知書，市民可憑通知書到派發站領取防疫包。深水埗街坊福利會派發站昨早10時許有約50人排隊。派發站外有工作人員指示市民取出通知書，沒通知書的市民登記身分證後可領取。另有工作人員派快速測試套裝。

劏房住戶陳女士一直以為會有人上門派發而在家等候，「心急呀一直等，（想着）為何沒人派發呢？」她其後向保安員查詢，才知悉須往派發點領取，「我連那張紙（通知書）都沒有，保安員從地上拾給我」。她最近因防疫物資不足不敢外出，昨早為取防疫包才出門，認為等候時間不長，取得防疫包後感開心。

（新冠疫情）