港聞

港聞二

滿60歲倡可打第四針 距第三針3個月

【明報專訊】衛生防護中心轄下聯合科學委員會昨發表更新的暫擬共識建議，稱第五波新冠疫情下大部分本地死亡個案為滿60歲者，建議滿60歲者在接種3針新冠疫苗至少3個月後，可打第四針復必泰或科興疫苗以加強保護；而從沒打針的康復者都可於康復一個月後打針。

未打針康復者隔一個月可打針

據最新建議，年滿60歲長者打第三針至少3個月後，可打第四針復必泰或科興，同樣原則適用於相同年齡層康復者。例如從沒打針的年滿60歲康復者，可於康復一個月後打首針，之後再打第二及三針，想打科興者第一至二針間距為1至3個月，第二至三針間距3個月；想打復必泰者第一至二針與第二至三針間距均為3個月（見表）。

許樹昌：料第六波較早至

全民打第四針言之尚早

新發現及動物傳染病科學委員會主席、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，疫苗保護力分兩部分，包括B細胞及T細胞，第四針科學數據及資料暫時有限，據第一至三針情况，料第四針的B細胞產生的抗體約維持4個月，但仍會有T細胞反應，即可減低重症及死亡風險。被問長者夏天打第四針，疫苗保護力於冬天可能已減低，能否應付冬天爆疫，他說打第四針起碼可應付到相信較早來臨的第六波疫情。他又相信要等待第二代的針對性疫苗，「會比較有效」。

至於建議第四針打哪款疫苗，許樹昌說如一直打復必泰，就沒理由轉打科興；打科興者如想抗體水平高些可轉打復必泰，但繼續打科興仍可減低重症及死亡風險，選打哪款視乎個人取態。被問長遠全港市民是否要打第四針，他認為言之尚早，亦視乎第二代疫苗何時能面世。

至於免疫力弱的兒童及青少年首兩針復必泰間距應為21日，專家同時不反對康復者因海外升學等個人理由，提前於康復後不少於28日接種下一劑疫苗。對於不確定曾否染疫者，專家認為應按沒感染者一樣打針，並同意曾感染者可安全打針，打針前毋須事先病毒篩查。

（新冠疫情）

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