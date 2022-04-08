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調查：半數港人現抑鬱徵狀專家稱轉介精神科求診者增 倡調整措施顧精神需要

【明報專訊】本港第五波新冠疫情傷亡慘重，市民精神健康亦響警號，精神健康註冊慈善機構Mind HK調查發現，逾半受訪市民在世界衛生組織5項身心健康指標（WHO-5）中被評為精神健康狀態差，近半受訪者出現抑鬱或焦慮徵狀。有心理學家對港人精神狀態表示擔憂，稱需轉介精神科跟進的求診者上升，相信疫下對生活失去「控制感」令精神狀態惡化，建議政府調整社交距離措施時考慮精神需要。

逾四成有焦慮徵狀

Mind HK上月17至29日委託社會政策研究有限公司，以隨機抽樣問卷訪問1000名成年港人，受訪者按世衛5項身心健康指標自我評估，有多常感到快樂、放鬆、得到足夠休息、感覺每天生活充滿有趣事情，結果55.6%得分低於52分（滿分100分），代表精神健康狀况屬「差」的狀態；據抑鬱徵狀自我測量表（PHQ-9），49.4%有抑鬱徵狀，當中19.2%人表達的徵狀屬中度至重度抑鬱；在焦慮徵狀自我測量表（GAD-7），有41.3%有焦慮徵狀，其中13.7%屬中度至重度。

同時，調查發現逾六成受訪者「擔心家人或所關心的人感染」、「對檢疫和隔離感焦慮」、「不能如常與其他人見面」、「不能如常外出」，會對其精神健康產生負面影響；逾半則表示「感染新冠」及「不能外出運動」影響其精神健康。

香港心理學會註冊臨牀心理學家張傳義表示，綜合近日多個精神健康調查及其診所病人情况，港人精神狀態令人擔憂， 以他個人經驗，疫情前僅約三分之一至一半求診者需轉介精神科跟進，近期升到六至七成，且年齡層廣泛。他分析，疫下市民精神狀態惡化源於對生活失去「控制感」，疫情的不確定性令市民不安及恐懼，偏偏疫情資訊偏重一些涉「預測」及「後果」的數字， 「例如不斷提起已有幾百萬人感染、或者計住幾時會有新一波疫情」，會令市民更緊張。

心理學家：市民最需「可每日跟做」建議

張傳義稱，市民最需要是「可每日跟住做」的防疫習慣建議， 如教市民回家後衣物應如何消毒，令他感覺「有實事可做」保障健康；政府呼籲市民打針，市民本冀「打針就無事」，但後來「又說疫苗不防感染，只防重症」，只建議打針無法為市民在疫下帶來安全感。

倡復常路線圖勿縮 措施反覆更消極

他形容，現時市民儼如一個個「壓力煲」，一旦爆炸會造成另一形式的傷亡（casualties）；不少人長期留家工作，致精神壓力無法釋放，政府調整社交距離措施時不應以市民精神健康作代價，推出了復常路線圖就不要「縮」，措施反覆會令市民更消極；而市民如連續兩周感情緒低落，應尋求專業人士協助。

明報記者

（新冠疫情）

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