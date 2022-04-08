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港聞二

多系統發炎綜合症 13輕症童康復後現

【明報專訊】第五波新冠疫情至今有8名兒科病人染疫離世，醫管局兒科中央統籌委員會專家小組檢視上述個案後，認為3人因新冠病毒致死。即使染疫童康復也未能掉以輕心，瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華稱，從3月初至昨午，共有13名輕症兒童康復後出現「兒童多系統發炎綜合症」，其中有病童心臟衰竭，7人曾需深切治療，呼籲家長及醫生留意康復兒童發燒或有不知名系統發炎的個案，盡快交專科醫生治理，兒童亦要盡早接種疫苗。

逾半曾送ICU

發燒眼膜炎頸淋巴腺腫須留意

關日華解釋，外來病原體會觸發免疫系統產生細胞因子，若有過激反應將出現「免疫風暴」；兒童免疫系統反應比較活躍，故感染新冠病毒後，較成年人易出現「免疫風暴」，當多個系統同時有過激的免疫反應，將出現多系統發炎綜合症。

關又稱，最新的13名輕症染疫童，康復2至5周後出現該綜合症，年齡介乎3至11歲，本身沒長期病，當中至少7人未打針，另有4人在染疫前4至6日打針，打科興、復必泰各佔一半。他說病童出現持續發燒，眼膜炎、頸淋巴腺腫大等類川崎病表徵，甚至有病童心臟衰竭，需強心藥支持，或現冠狀動脈膨脹等，其中7人曾需深切治療，大部分病童接受丙種球蛋白或類固醇治療後，現情况穩定，部分兒童或對丙種球蛋白敏感，故治療時需逐漸加大劑量。

本港第二波疫情時，曾有一名10歲俄籍染疫男童康復後患「兒童多系統發炎綜合症」，當時他康復4周後因持續高燒再入院，本港此後未見染疫童出現上述情况。近日有關個案大升，關估計與今波疫情有大量個案、染疫兒童較多有關。

第五波8病童亡 3屬染疫直接致死

另外，醫管局兒科中央統籌委員會專家小組近日審視8宗兒科病人染疫離世個案，3人判斷為染疫直接導致死亡，另有3宗屬「染疫為導致死亡的重要因素」，其餘兩人死因待定（見表）。專家小組主席劉宇隆解釋，3宗判斷為染疫直接導致死亡的兒童大多過往健康良好，故相信因新冠直接致死。

上述個案中，分別有4人及2人於病發一及兩日後離世。劉宇隆稱，未有確切原因解釋其病情為何急惡化，但估計與腦或心臟功能有關，重申新冠病毒會影響中樞神經系統，呼籲市民「唔好以為新冠只是普通傷風感冒」。

4人病發一日後亡 另一或因現幻覺墮樓

「染疫為導致死亡的重要因素」的個案中，包括患杜興氏肌肉營養不良症的9歲男童，醫管局早前公布他送抵急症室時已沒心跳。劉宇隆說，男童沒有已知心臟衰竭，未知新冠病毒會否影響心臟肌肉，從而影響其心跳搏動致死。

兩宗待定個案中，包括一名4歲男童，劉形容男童離世前一天仍「蹦蹦跳跳」，突然離世估計「同新冠好有關係」，但需等候屍檢結果才有定論。另一個案則是從高處墮下的14歲男童，劉指出，新冠病毒或會影響患者神經中樞系統，瑪麗醫院亦有一名女童染疫後出現幻覺，故不排除男童因此喪命。

專家小組分析的26宗危殆個案中，12宗因染疫直接導致危殆；8宗新冠病毒為導致危殆的重要因素；2人情况穩定，但為免惡化獲安排入住深切治療部；2人危殆與染疫無關，餘下2宗個案待定。分析的死亡個案中，4名合資格接種疫苗者未打針；危殆個案中有12名合資格接種者沒打針。劉宇隆呼籲兒童盡快打針，若小孩未滿3歲，其家人及照顧者應打針。

（新冠疫情）

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