27歲哮喘男出院陽性病毒量低 半月後離世

昨新增的1368宗核酸陽性個案及1276宗經核實的快速檢測陽性呈報個案中，12宗屬輸入個案，當中3宗在機場驗出陽性，分別來自新加坡及阿聯酋，另外9宗在檢疫酒店發現，當中6宗在檢疫第五日的核酸檢測呈陽性。

昨增2644宗個案 另增97人離世

此外，昨增97宗離世個案，病死率維持0.71%。當中一名27歲男子，有長期哮喘紀錄，曾重複因哮喘入深切治療部，他在3月16日至18日因哮喘病發到東區醫院急症室，快速測試及入院後首次核酸檢測均呈陰性。他在18日出院時，核酸檢測陽性，Ct值（病毒數值）為42，即病毒量極低。他前日突然在家暈倒，醫護到場時已沒呼吸、心跳。

同時，一名染疫離世的52歲乳癌女病人，癌症已擴散不同部位，她在3月12日快速測試呈陽性，5、6日後到指定診所求診，並獲處方紓緩藥物，但前日突然在家不省人事，被發現時已無反應、心跳停頓，其後不治。上述兩個病人均沒接種疫苗。

被問院內感染否

劉家獻：入院3日未能評論

被問27歲哮喘病人會否有可能院內感染，劉家獻認為病人僅入院3日，未能評論。被問為何病人檢測陽性仍讓他出院，劉解釋該病人病毒量很低，不會感染他人，而按照一般準則，Ct值約30已能出院。

梁子超認為，兩個離世病人均為長期病患者，且二人染疫到離世相距時間比較久，死亡原因未必與新冠病毒有直接關係，需進一步調查。不過，他認為，就27歲哮喘男子而言，醫院理應安排他在出院翌日再檢測，因為他病毒量十分低，可能是復陽個案，如是新近感染，病毒量會提升。至於乳癌女病人，梁子超說，病人似乎在距離發病逾5日才求診，即不適合處方新冠口服藥。他建議長期病患者假如染疫，應該盡早求醫。

（新冠疫情）