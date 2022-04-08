首批6萬人下周二起可領臨時失業支援 已處理申請中 三成人不合資格

何珮玲昨在抗疫記者會表示，首批符合資格的申請，主要來自有強積金戶口的申請者，至於沒有強積金戶口的申請者，由於要提交的補充資料較多，需要較多時間檢視申請。

下周二截止申請

服務中心最後4日延長時間

她稱，在已處理的申請中，約三成人不合資格，主要原因是在去年第四季（即10月至12月）沒有達到至少工作一個月的要求；或不符合月入介乎2700元至3萬元的資格。另外亦有不合資格者，並非受僱美容院或健身中心等已勒令停業處所和餐飲處所及因抗疫措施放無薪假。當局接獲不少申請，是來自並非上述處所的僱員，該些申請均不被接納。

何珮玲又表示，計劃申請已接近尾聲，至下周二（12日）截止，呼籲未提出申請的合資格人士盡快申請，當局5個服務中心在申請期最後4日會延長服務時間。

沙田區議員冼卓嵐表示，臨時失業支援計劃推出後，收到不少街坊反映申請遇到困難，例如不懂填寫表格、未能上載文件、銀行戶口已更改等。

稱仍收大量查詢

區議員倡延長截止日期

冼卓嵐又稱計劃期限太短，近日仍收到大量查詢是否合乎申請資格，希望政府延長截止日期，以及放寬申請條件，例如今年首季至少一個月有工作，現時失業亦可申請，令更多有需要人士受惠。

（新冠疫情）