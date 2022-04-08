保就業修訂 僱員月薪不限 兼職散工半額資助 放寬超市、地產商僱員人數上限

受惠者料增至174萬

立會下周審批430億撥款

政府估計，多項優化措施落實後，受惠人數會由130萬增至174萬，涉及開支由310億元升至390億元，連同應急款項，將需申請向防疫抗疫基金注入430億元。立法會財委會下周二（12日）將審議撥款申請。

為遏止失業率升勢，政府上月18日宣布推出「2022保就業」計劃和「臨時失業支援計劃」（見另稿），其中新一輪保就業計劃向僱主發放5至7月工資補貼，每名員工補貼8000元，不過政府表示新一輪保就業要聚焦支援第五波疫情影響行業，加入多項條件，包括只補貼月薪不多於3萬元的僱員，以及將超市、物管及地產商等行業剔除。

林鄭月娥昨於抗疫記者會上表示，經考慮立法會議員和各行業意見後，昨提出「2022保就業」計劃完善版，包括取消獲補貼僱員月薪上限、增加4000元半資助額以涵蓋兼職僱員及有參與強積金計劃的臨時僱員等；另又放寬超市等企業，可為最多100名員工申請資助（見表）。

林鄭：部分小舖可稱超市

若超市不能申請不公道

被問為何放寬部分行業申請僱員數目上限至100人，林鄭月娥解釋，有些企業儘管很大型，政府亦只為100人提供補貼，又稱有些小型店舖亦可稱為超市，若只規定超市不能申請，「不是很公道」。她又表示香港行業有很多特質，「一個如此簡單易明、務求快速發放津貼的『保就業』計劃，沒可能做到如此細緻」，故認為是很合理的做法。她稱，完善版保就業計劃仍規定僱主將資助用於支薪，不會「肥上瘦下」。

翻查資料，政府2020年推出第一期保就業計劃，涵蓋14.8萬名僱主，發放了約439億元工資補貼，僱主申請承諾受薪僱員人數為190萬；至於政府新修訂方案下，受惠人數為174萬，較第一期受惠僱員人數減少約8.5%。

被指未受疫情影響 物管列受限名單

新修訂資助範圍下，建造業分判商，以及物流業，與其他中小企均可申請補貼，僱員人數上限為1000人；建造業總承建商則納入「受限名單」，最多只可就100名僱員申請補貼；上一輪保就業計劃被指未受疫情影響但仍可申請補貼的物管業，新修訂納入「受限名單」，香港物業管理公司協會發言人陳志球表示，第五波疫情下，中小型物管公司有兩至三成員工染疫而缺勤，對公司營運有很大壓力，而這些公司規模大多超過100人，認為政府今次修訂對業界「幫唔到幾多」，冀當局下星期向立法會申請撥款前，將物管業申請人數放寬至1000。

中小企促集中補貼有需要行業

中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦表示，新修訂不設僱員月薪上限是好事，亦涵蓋兼職及臨時僱員，但是他對計劃只涵蓋有強積金供款的65歲以上僱員表示失望，認為遺漏了數以萬計沒有供款的65歲以上僱員，反而放寬未受疫情影響的超市和藥房申請人數上限，「有幾多藥房僱員超過100人？又話要聚焦支援受影響行業，結果有需要的基層打工仔又唔受惠」，促請政府再檢視及微調計劃，令更多僱員可保飯碗。

明報記者

（新冠疫情）