港聞

港聞一

指港自由被打壓 韋彥德：辭任終院沒受政治壓力

【明報專訊】中方及港府早前先後質疑，英國最高法院正副院長辭任香港終院非常任法官涉政治操作。事件主角之一、英國最高法院院長韋彥德（Lord Robert Reed）開腔回應說，事件中無受任何政治壓力，反而是他主動提出與英國政府開會討論，反駁有關指控是「錯誤解讀」（mistaken reading）。他又強調，即使香港法庭符合法治原則，判斷英國法官去留時不能脫離法庭外香港社會現况。

另，前律政司長袁國強在城大講座上，被流亡議員許智峯質疑國安法影響普通法傳統，袁回應說，如法官對個別法例有看法，就更應該留任，擔任法律的守護者。律政司長鄭若驊先後去信兩份英美報章，質疑事件背後有政治干預或動機。

判斷去留不能脫離法庭外港現况

韋彥德英國時間周三在英國上議院一個聽證會上解釋，香港持續打壓自由，尤其去年底及今年初更明顯惡化，到了一個損害（damaging）英國最高法院利益而要辭任的程度，英國政府亦有相同看法，強調「我不是被迫離開香港」。

他續說，要考慮香港整體社會情况判斷去留，「即使法庭本身面對壓力下，繼續按法治價值運作，但我們不能完全脫離法庭外發生的事」。

這名蘇格蘭法官舉例說，上世紀南非實施種族隔離時，南非法庭當時也可能「完美地實行法治」，但他肯定不希望任何英國法官與當時政權扯上關係，故要防止涉港問題上可能出現類似情况。他又提到香港現况，指一旦有人因國安法或港英遺留下來的煽動罪被控，都可能會被拒保釋；又引述英外交部的資料舉例，如有人在社交網站批評疫苗政策，亦可能被檢控，及被一直關押直至受審。

袁國強：海外法官安排應加強

過去海外法官被喻為「煤礦中的金絲雀」，作為外界對本港法治信心的風向標。目前5名英國當地卸任法官仍留任香港終院，韋彥德強調5人身分不同，應由他們自行決定去留。他補充，部分英國法官在香港長期擔任非常任法官，與香港法官有很強的個人聯繫及情誼，相信他們的忠誠是留任因素之一。

袁國強昨在城大法律學院上講座表示，《基本法》82條下邀請普通法非常任法官安排，是香港普通法得以發展的因素之一，認為香港要維持國際城市及國際金融中心，海外法官安排不但要維持，更要加強。他提醒，新加坡、迪拜商業法庭均有外國法官，中國國際商事法庭也有外國法官擔任專家顧問。

特首林鄭月娥昨重申，對法官辭任一事日前已發聲明回應，沒有補充。

相關字詞﹕韋彥德 海外法官 終審法院

上 / 下一篇新聞

官斥攻擊港基石 方仲賢圖礙司法囚9月 求情擬9月負笈英國 官稱信校方准延入學拒輕判
官斥攻擊港基石 方仲賢圖礙司法囚9月 求情擬9月負笈英國 官稱信校方准延入學拒輕判
反修例國安案件 逾七成已結案 加強法院保安 過去3年額外耗1380萬
反修例國安案件 逾七成已結案 加強法院保安 過去3年額外耗1380萬
保就業修訂 僱員月薪不限 兼職散工半額資助 放寬超市、地產商僱員人數上限
保就業修訂 僱員月薪不限 兼職散工半額資助 放寬超市、地產商僱員人數上限
首批6萬人下周二起可領臨時失業支援 已處理申請中 三成人不合資格
首批6萬人下周二起可領臨時失業支援 已處理申請中 三成人不合資格
27歲哮喘男出院陽性病毒量低 半月後離世
27歲哮喘男出院陽性病毒量低 半月後離世
多系統發炎綜合症 13輕症童康復後現
多系統發炎綜合症 13輕症童康復後現
調查：半數港人現抑鬱徵狀專家稱轉介精神科求診者增 倡調整措施顧精神需要
調查：半數港人現抑鬱徵狀專家稱轉介精神科求診者增 倡調整措施顧精神需要
滿60歲倡可打第四針 距第三針3個月
滿60歲倡可打第四針 距第三針3個月
新一批內地專家抵港 陳肇始：感謝指導
新一批內地專家抵港 陳肇始：感謝指導
林鄭前稱不嚴謹計身分 無通知書補領防疫包須登記身分證
林鄭前稱不嚴謹計身分 無通知書補領防疫包須登記身分證
自願快測今推 局方籲公務員響應
自願快測今推 局方籲公務員響應
科大新塗層可殺Omicron效用5年 將推手機貼
科大新塗層可殺Omicron效用5年 將推手機貼
消費券首日派 手機舖打蛇餅 議員稱零售生意佳 劏房戶：派現金更方便
消費券首日派 手機舖打蛇餅 議員稱零售生意佳 劏房戶：派現金更方便
稱有「安心」無人流 街市乾貨店：無助生意
稱有「安心」無人流 街市乾貨店：無助生意
訛稱八達通付車資 25歲男涉盜款被捕
訛稱八達通付車資 25歲男涉盜款被捕
政府研機場一地兩檢 稱發揮灣區內機場協同效應
政府研機場一地兩檢 稱發揮灣區內機場協同效應
涉滋擾聆訊 兩旁聽者暫控煽動文字
涉滋擾聆訊 兩旁聽者暫控煽動文字
康文署經理13次非禮印傭 官指失退休福利咎由自取
康文署經理13次非禮印傭 官指失退休福利咎由自取
警小組助醫院移送遺體 成員：不是Dirty Team 是Holy Team
警小組助醫院移送遺體 成員：不是Dirty Team 是Holy Team
大灣區GBA時政一周：廣深鐵路今起「站站停」
大灣區GBA時政一周：廣深鐵路今起「站站停」
大灣區GBA時政一周：醫療制度各異 醫生病牀 京上廣數量勝港
大灣區GBA時政一周：醫療制度各異 醫生病牀 京上廣數量勝港
灣區手記：耳機、助聽器 ／文：尚東美
灣區手記：耳機、助聽器 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】城大講座「同場」 答問普通法國安法 袁國強許智峯網上交鋒5分鐘
【Emily】城大講座「同場」 答問普通法國安法 袁國強許智峯網上交鋒5分鐘
【Emily】羅健熙不獲續任 房會民主派清零
【Emily】羅健熙不獲續任 房會民主派清零
【Emily】QS排名 中大醫學院全球第29超越港大
【Emily】QS排名 中大醫學院全球第29超越港大
【Emily】家族第七個孫 田二少著齊防護裝抱B
【Emily】家族第七個孫 田二少著齊防護裝抱B
【Emily】今115周年 律師會開社媒平台
【Emily】今115周年 律師會開社媒平台
【Emily】消費券派發 容海恩午夜查收 梁熙網購零食
【Emily】消費券派發 容海恩午夜查收 梁熙網購零食