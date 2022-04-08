指港自由被打壓 韋彥德：辭任終院沒受政治壓力

另，前律政司長袁國強在城大講座上，被流亡議員許智峯質疑國安法影響普通法傳統，袁回應說，如法官對個別法例有看法，就更應該留任，擔任法律的守護者。律政司長鄭若驊先後去信兩份英美報章，質疑事件背後有政治干預或動機。

判斷去留不能脫離法庭外港現况

韋彥德英國時間周三在英國上議院一個聽證會上解釋，香港持續打壓自由，尤其去年底及今年初更明顯惡化，到了一個損害（damaging）英國最高法院利益而要辭任的程度，英國政府亦有相同看法，強調「我不是被迫離開香港」。

他續說，要考慮香港整體社會情况判斷去留，「即使法庭本身面對壓力下，繼續按法治價值運作，但我們不能完全脫離法庭外發生的事」。

這名蘇格蘭法官舉例說，上世紀南非實施種族隔離時，南非法庭當時也可能「完美地實行法治」，但他肯定不希望任何英國法官與當時政權扯上關係，故要防止涉港問題上可能出現類似情况。他又提到香港現况，指一旦有人因國安法或港英遺留下來的煽動罪被控，都可能會被拒保釋；又引述英外交部的資料舉例，如有人在社交網站批評疫苗政策，亦可能被檢控，及被一直關押直至受審。

袁國強：海外法官安排應加強

過去海外法官被喻為「煤礦中的金絲雀」，作為外界對本港法治信心的風向標。目前5名英國當地卸任法官仍留任香港終院，韋彥德強調5人身分不同，應由他們自行決定去留。他補充，部分英國法官在香港長期擔任非常任法官，與香港法官有很強的個人聯繫及情誼，相信他們的忠誠是留任因素之一。

袁國強昨在城大法律學院上講座表示，《基本法》82條下邀請普通法非常任法官安排，是香港普通法得以發展的因素之一，認為香港要維持國際城市及國際金融中心，海外法官安排不但要維持，更要加強。他提醒，新加坡、迪拜商業法庭均有外國法官，中國國際商事法庭也有外國法官擔任專家顧問。

特首林鄭月娥昨重申，對法官辭任一事日前已發聲明回應，沒有補充。