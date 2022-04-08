反修例國安案件 逾七成已結案 加強法院保安 過去3年額外耗1380萬

司法機構又稱，2020年起社會事件的案件大增，當中部分案件有多達10多至50名被告和法律代表，以及大量錄影證據，比一般刑事案件的運作更繁複，聆訊需時較長，對司法機構帶來前所未有的挑戰，例如要改建法庭、增援人手，安排保安。早前西九龍法院改裝並擴建犯人欄，尚未開審的47人初選案在該大型法庭進行提訊。

司法機構表示，2019至2021年共有48宗法院大樓遭受破壞事件，主要為塗鴉；法官及司法人員被恐嚇事件有31宗，涉及17名法官及司法人員，以恐嚇郵件為主。有見及此，司法機構於2021/22年度增派約60名保安人員，以加強13幢法院大樓的保安，並於終審法院及西九龍法院大樓實施保安檢查，所涉額外開支共約1380萬元。

被問審查法官否 司法機構：須宣誓

另外，立法會議員何君堯問到會否為法官增設審查機制，確保符合「愛國者治港」原則。司法機構稱，《基本法》訂明法官根據其司法才能選用，就職時須宣誓擁護基本法，並效忠香港特區政府。而司法學院前年起為法官及司法人員舉辦了多項新增的司法培訓及交流活動，包括以內地憲法等為題的專題講座，終院和高院首席法官等人曾赴京交流。

司法機構又稱，佩戴假髮及穿袍是香港司法界由來已久的傳統，除了反映法庭莊嚴，亦對「一國兩制」實行普通法制度具一定的象徵意義，現階段沒有計劃改變。

（反修例風暴）