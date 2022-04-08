官斥攻擊港基石 方仲賢圖礙司法囚9月 求情擬9月負笈英國 官稱信校方准延入學拒輕判

方仲賢（現23歲）原被控於2019年8月6日在深水埗鴨寮街和桂林街一帶，管有10個能發出雷射光束的裝置，以及在同日同地抗拒正當執行職務的警署警長林發建；他另涉同日於偵緝警員黃漢鋒檢取其手機為證物前，把手機重新設置，傾向並意圖妨礙司法公正。

綜合辯方及游官總結辯方的求情透露，方仲賢小學階段時父母離異，與父親疏離；他中學時一度成績欠佳，留班一年，其後發憤圖強，品學兼優；他現已退學，並分別獲英國格拉斯哥大學及倫敦大學亞非學院取錄，前者提供獎學金。方計劃9月入讀倫敦大學亞非學院，望早日刑滿入學。辯方亦呈上由浸大教授、輔導長等撰寫的求情信。

背景報告顯示，方認為自己沒干犯所涉及罪行，但承認當時可以更好方式處理，免生誤會。他的母親亦不認為兒子犯錯，更因案件失眠，需服安眠藥，又指作為單親媽媽，兒子是她的支柱，自兒子還押後與其外婆終日以淚洗面。

指有預謀下重設電話阻調查

游德康判刑時指出，涉案雷射筆可用於傷人或釀成火警，後果嚴重，重設手機令語音短訊等資料遺失，雖然當時未進入司法程序，但已有礙警方調查被告管有雷射筆的動機；加上他在醫院經冷靜後才重設手機，取出電話卡亦需使用工具輔助，可見他有一定程度預謀或有人協助。

游官強調，司法公正乃香港重要基石，妨礙司法公正是攻擊此「不可動搖的基石」，故以9個月為量刑起點。雖然方原定9月赴英升學，但游官認為校方對他評價甚高，相信會容許他延期入學，不會判緩刑。

拒捕罪判囚6周 同期執行

至於拒捕罪，游官指方仲賢抗拒警員的過程短促，但經審訊已裁斷他購買雷射筆並非用作觀星，若按辯方主張判罰款會欠阻嚇力，考慮抗拒情况不嚴重，判囚6周；兩罪雖性質不同，但考慮方的背景良好，酌情將兩罪同期執行，共囚9個月。

方另指控警非法拘禁襲擊索償

方仲賢案發時20歲，就讀浸大歐洲研究系，2019年當選學生會會長，翌年出任署理會長。他曾公開稱案發時遭數名自稱警員的黑衣男子尾隨，他以為是搶劫想離開，惟遭警員叉頸，隨後被捕。他曾獲無條件釋放，惟事隔16個月被落案起訴。他另入稟區域法院向警方索償，指當日遭警員非法拘禁及襲擊，司法機構網頁顯示，該訴訟將於6月29日作核對列表審核聆訊。

【案件編號：DCCC 1119/20】

明報記者

（反修例風暴）

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