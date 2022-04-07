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2022年4月7日星期四
港聞二
「損司法莊嚴」 國安引煽動罪拘旁聽者 前工盟鄧建華公民記者蕭雲龍6人被捕 涉滋擾行為
控罪可囚兩年 輕過藐視法庭 湯家驊：與國安罪行一樣嚴重
官指曾籲國際制裁 馮達浚保釋被拒
林鄭籲配合自願快測 盼未習慣者多使用 日後放寬處所防疫 入場或須快測
呈報陽性將收短訊 鄧炳強：非隔離令
社區檢測、流動採樣、強檢 食衛局開支21億
洪門宴6人被票控 身分不披露 事隔3月公布調查結果 食環：一視同仁
接種率「升很慢」 林鄭籲長者兒童快打
打兩針56歲婦染疫 康復一月急性肺炎 孔繁毅：康復兩三周身體或仍帶毒 倘氣喘應求醫
單日個案跌穿3000 病亡率升至0.71%
「有食肆捱不到放寬」 業界料兩月500店倒閉
河套醫院 醫局按內地團隊指引安排病人
隔離檢疫申病假問題 工聯會接300求助
港康碼推出4月 87萬人申請
上環暴動案13人判監 最重囚4年 官斥「血腥嘉年華」 有勇無謀者付代價
22歲被告悔疚因案未盡母職 獲官減刑
禁蒙面法首案上訴 官駁回稱定罪穩妥
假中聯辦官員電騙 美孚主婦失6500萬
反黑探員剪髮遺佩槍
運油車翻側漏油 消防開喉戒備
大灣區GBA專題：深圳置業 循新地鐵線尋寶
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【Emily】9次立會大會 林素蔚4次無影 選委界別蘇長荣出席唔夠一半
【Emily】歌曲使用權糾紛解決 《時代革命》《願榮光》：盼大家團結
【Emily】唔使再行百步梯 葵涌邨斜道升降機啟用
【Emily】假訪問訛稱梁君彥投資加密幣
【Emily】商界反對 勞界扶貧修正案否決
【Emily】帆船運抗疫物資 長洲院舍：及時雨
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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「損司法莊嚴」 國安引煽動罪拘旁聽者 前工盟鄧建華公民記者蕭雲龍6人被捕 涉滋擾行為
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