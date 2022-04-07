周二（5日）下午5時許，警方接報港鐵天水圍站一店舖發現一個腰包，內有一支手槍、一支警棍、兩個彈匣及一副手銬。警員接報到場後封鎖QB HOUSE速剪理髮店調查，初步相信一名隸屬元朗警區反三合會行動組警務人員早前光顧剪髮後遺下腰包。據了解，腰包內的GLOCK 17曲尺手槍槍身編號「HKP 22×××」，警方核對後證實為上述探員的佩槍。案件列作「求警調查」，由元朗警區重案組跟進。

警方發言人重申，警隊就裝備的保管及使用有嚴格規定，將就有關事件展開內部調查，如發現有警員違規，定會嚴肅處理，或會作紀律處分。記者昨到涉事理髮店查詢，職員指當日發現腰包的員工休假，他不知詳情。

根據資料，去年7月，有人在大角嘴港灣豪庭廣場女廁廁格內發現一支手槍，遂報警。警方到場調查，發現槍身編號為HKP3441，是一名隸屬旺角警區特遣隊女警的佩槍，她於區內執勤期間意外遺失。