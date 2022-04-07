港聞

港聞二

反黑探員剪髮遺佩槍

【明報專訊】天水圍前日發生警務人員遺留佩槍及裝備事件。港鐵天水圍站內QB HOUSE速剪理髮店職員，前日發現一個由顧客遺留、載有曲尺手槍的腰包，遂報警。警方到場調查，相信腰包為一名反三合會行動組探員遺下，案件由元朗警區重案組接手跟進。

周二（5日）下午5時許，警方接報港鐵天水圍站一店舖發現一個腰包，內有一支手槍、一支警棍、兩個彈匣及一副手銬。警員接報到場後封鎖QB HOUSE速剪理髮店調查，初步相信一名隸屬元朗警區反三合會行動組警務人員早前光顧剪髮後遺下腰包。據了解，腰包內的GLOCK 17曲尺手槍槍身編號「HKP 22×××」，警方核對後證實為上述探員的佩槍。案件列作「求警調查」，由元朗警區重案組跟進。

警方發言人重申，警隊就裝備的保管及使用有嚴格規定，將就有關事件展開內部調查，如發現有警員違規，定會嚴肅處理，或會作紀律處分。記者昨到涉事理髮店查詢，職員指當日發現腰包的員工休假，他不知詳情。

根據資料，去年7月，有人在大角嘴港灣豪庭廣場女廁廁格內發現一支手槍，遂報警。警方到場調查，發現槍身編號為HKP3441，是一名隸屬旺角警區特遣隊女警的佩槍，她於區內執勤期間意外遺失。

相關字詞﹕失槍

上 / 下一篇新聞

「損司法莊嚴」 國安引煽動罪拘旁聽者 前工盟鄧建華公民記者蕭雲龍6人被捕 涉滋擾行為
「損司法莊嚴」 國安引煽動罪拘旁聽者 前工盟鄧建華公民記者蕭雲龍6人被捕 涉滋擾行為
控罪可囚兩年 輕過藐視法庭 湯家驊：與國安罪行一樣嚴重
控罪可囚兩年 輕過藐視法庭 湯家驊：與國安罪行一樣嚴重
官指曾籲國際制裁 馮達浚保釋被拒
官指曾籲國際制裁 馮達浚保釋被拒
林鄭籲配合自願快測 盼未習慣者多使用 日後放寬處所防疫 入場或須快測
林鄭籲配合自願快測 盼未習慣者多使用 日後放寬處所防疫 入場或須快測
呈報陽性將收短訊 鄧炳強：非隔離令
呈報陽性將收短訊 鄧炳強：非隔離令
社區檢測、流動採樣、強檢 食衛局開支21億
社區檢測、流動採樣、強檢 食衛局開支21億
洪門宴6人被票控 身分不披露 事隔3月公布調查結果 食環：一視同仁
洪門宴6人被票控 身分不披露 事隔3月公布調查結果 食環：一視同仁
接種率「升很慢」 林鄭籲長者兒童快打
接種率「升很慢」 林鄭籲長者兒童快打
打兩針56歲婦染疫 康復一月急性肺炎 孔繁毅：康復兩三周身體或仍帶毒 倘氣喘應求醫
打兩針56歲婦染疫 康復一月急性肺炎 孔繁毅：康復兩三周身體或仍帶毒 倘氣喘應求醫
單日個案跌穿3000 病亡率升至0.71%
單日個案跌穿3000 病亡率升至0.71%
「有食肆捱不到放寬」 業界料兩月500店倒閉
「有食肆捱不到放寬」 業界料兩月500店倒閉
河套醫院 醫局按內地團隊指引安排病人
河套醫院 醫局按內地團隊指引安排病人
隔離檢疫申病假問題 工聯會接300求助
隔離檢疫申病假問題 工聯會接300求助
港康碼推出4月 87萬人申請
港康碼推出4月 87萬人申請
上環暴動案13人判監 最重囚4年 官斥「血腥嘉年華」 有勇無謀者付代價
上環暴動案13人判監 最重囚4年 官斥「血腥嘉年華」 有勇無謀者付代價
22歲被告悔疚因案未盡母職 獲官減刑
22歲被告悔疚因案未盡母職 獲官減刑
禁蒙面法首案上訴 官駁回稱定罪穩妥
禁蒙面法首案上訴 官駁回稱定罪穩妥
假中聯辦官員電騙 美孚主婦失6500萬
假中聯辦官員電騙 美孚主婦失6500萬
運油車翻側漏油 消防開喉戒備
運油車翻側漏油 消防開喉戒備
大灣區GBA專題：深圳置業 循新地鐵線尋寶
大灣區GBA專題：深圳置業 循新地鐵線尋寶
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】9次立會大會 林素蔚4次無影 選委界別蘇長荣出席唔夠一半
【Emily】9次立會大會 林素蔚4次無影 選委界別蘇長荣出席唔夠一半
【Emily】歌曲使用權糾紛解決 《時代革命》《願榮光》：盼大家團結
【Emily】歌曲使用權糾紛解決 《時代革命》《願榮光》：盼大家團結
【Emily】唔使再行百步梯 葵涌邨斜道升降機啟用
【Emily】唔使再行百步梯 葵涌邨斜道升降機啟用
【Emily】假訪問訛稱梁君彥投資加密幣
【Emily】假訪問訛稱梁君彥投資加密幣
【Emily】商界反對 勞界扶貧修正案否決
【Emily】商界反對 勞界扶貧修正案否決
【Emily】帆船運抗疫物資 長洲院舍：及時雨
【Emily】帆船運抗疫物資 長洲院舍：及時雨