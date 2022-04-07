假中聯辦官員電騙 美孚主婦失6500萬

今年最大宗 事主曾繼承巨額遺產

深水埗警區重案組高級督察楊震宇說，案中事主40歲，報稱為主婦，去年6月接到一名自稱中聯辦官員的電話，指她涉嫌與一宗於內地發放假新冠疫苗資訊的案件有關，要求她提供個人資料作調查。事主按要求在虛假的檢察院網頁中輸入銀行戶口及密碼等資料。

訛稱發布假疫苗資訊 索銀行資料

去年6月至9月，事主按指示，先後與4名年約30歲、操普通話的騙徒在港見面，騙徒並向她提供手機，聲稱要配合執法機關調查，隨時獲悉其行蹤；亦要求事主將自己的電話卡插到由騙徒提供、相信已安裝惡意程式的手機，用作截取網上銀行的單次密碼（OTP）。騙徒及後以提供保證金為由，要求事主自行將款項轉帳至指定戶口，並向她提供一份偽造的商業合同，供大額轉帳時向銀行展示，以避過銀行審查。合同印有雙方名字、簽名及商業交易資料等。

目標轉向事主丈夫揭發

事主於去年6月至今年3月，分14次將合共4600萬元轉到合同標示的傀儡戶口。當事主積蓄遭騙盡時，騙徒將目標轉移至其丈夫，夫婦談及事件，始揭發疑點重重，事主亦發現戶口約1900萬元已被轉走，遂報警。

楊震宇稱，事主在騙案中共損失約6500萬元，相信騙徒與她不認識，仍在調查騙徒國籍及是否涉跨境犯罪，案件列作「以欺騙手段取得財產」，由深水埗警區重案組跟進。

商業罪案調查科高級督察陸鴻基表示，今年1月共接獲102宗電話騙案，比去年同期升22.8%，涉款共4344萬元，當中假冒官員及「猜猜我是誰」各佔一半。

查案不會致電取密碼 注意+852來電

他重申，執法人員查案時不會透過電話索取銀行密碼，即使對方能說出個人資料，亦不一定是警察或公安，提醒市民注意「+852」字頭來電，如有懷疑，可致電「防騙易」熱線18222查詢。