禁蒙面法首案上訴 官駁回稱定罪穩妥

上訴人蔡玉雲（38歲）；控方案情指，2019年10月5日凌晨，警員乘警車到啟田道處理堵路，上訴方爭議，在人群四散後約兩秒，手持淺藍色物件的上訴人與犯案者跑向同一方向，拘捕警員誤將上‍訴‍人當成犯案者。

高院判辭指出，本案上訴重點是犯案者的髮型和袋，上訴方力陳警員在車上不可能觀察到環保袋上的圖案，法官同意原審裁判官所稱，在車上較高處的警員有可能觀察到袋及圖案，即使警員辨認犯案者髮型出現差異，但不足以令人質疑辨認準確性，該名女子當時作出的綑綁行為足以構成非法集結。

官稱原審「口罩論」理據欠穩

惟對裁斷無異議

判辭又說，上訴方指上訴人因有哮喘而戴口罩，案中無口罩方面的專家證供，原審裁判官稱「布質口罩比外科口罩構成更大程度的呼吸妨礙」是缺乏穩固基礎，但原審裁判官有權考慮整體情况，對於原審裁定上訴人辯解不成立，法官對此並無異議。

【案件編號：HCMA 360/21】

（反修例風暴）