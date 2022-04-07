港聞

港聞二

禁蒙面法首案上訴 官駁回稱定罪穩妥

【明報專訊】《禁蒙面法》2019年10月5日凌晨實施，同日首宗違例的兩男女被控在藍田參與非法集結、在身處非法集結時使用蒙面物品兩罪，早前裁定所有罪名成立，其中被判囚兩個月、已服刑完畢的女被告不服定罪向高等法院提上訴，法官黃崇厚昨頒下判辭稱，本案定罪穩妥，駁回兩項上訴，特別提到對原審裁判官的部分理據有所保留，但對其最終裁斷沒有異議。

上訴人蔡玉雲（38歲）；控方案情指，2019年10月5日凌晨，警員乘警車到啟田道處理堵路，上訴方爭議，在人群四散後約兩秒，手持淺藍色物件的上訴人與犯案者跑向同一方向，拘捕警員誤將上‍訴‍人當成犯案者。

高院判辭指出，本案上訴重點是犯案者的髮型和袋，上訴方力陳警員在車上不可能觀察到環保袋上的圖案，法官同意原審裁判官所稱，在車上較高處的警員有可能觀察到袋及圖案，即使警員辨認犯案者髮型出現差異，但不足以令人質疑辨認準確性，該名女子當時作出的綑綁行為足以構成非法集結。

官稱原審「口罩論」理據欠穩

惟對裁斷無異議

判辭又說，上訴方指上訴人因有哮喘而戴口罩，案中無口罩方面的專家證供，原審裁判官稱「布質口罩比外科口罩構成更大程度的呼吸妨礙」是缺乏穩固基礎，但原審裁判官有權考慮整體情况，對於原審裁定上訴人辯解不成立，法官對此並無異議。

【案件編號：HCMA 360/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕高等法院 上訴定罪駁回 參與非法集結罪 禁蒙面法首宗案件 反修例事件

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