22歲被告悔疚因案未盡母職 獲官減刑

前機師案後仍進修 減刑半年

多名被告早前向感化官稱主張和平理性非暴力，到場僅欲見證。當中廖頌賢於2019年7月28日被捕後，8月遭國泰解僱；練官亦提及廖出身非富裕，然而品學兼優，努力實現夢想，立志投身航空業，對家庭社會有貢獻，此時卻變得渺茫。他事後進修法律課程，練官希望事件僅是他的人生小低潮，案中廖獲減刑最多。

學生求情因「警暴」涉案

官批不符案情仍減刑兩月

至於身負3罪、現22歲的張雯曦則家境複雜，在寄養家庭長大，但她待人有禮。事發時她19歲已為人母，打算表達意見的她未經深思熟慮而犯案，因本案未能照顧5歲女兒而悔疚。練官稱同情張的身世，但認為她不能因此胡作非為，最終基於人道理由，由判囚51個月減至48個月。

對於學生彭雨彤在求情時稱事件因警暴而起，練官判刑時反駁指這與案情不符，斥她如非身處平行時空，則是強辭奪理。不過，練官就彭雨彤有良好品格，酌情減刑兩個月。

另外，練官因註冊護士陳永琪為人善心及關注病人福祉，積極參與慈善活動；廚師楊位醒宅心仁厚 ，曾派薄餅予無家者，幫助弱勢社群；另一廚師陳偉林年輕並感到懊悔，分別給予3至4個月的減刑。

不過本案有7人不獲減刑，包括教師布紫晴，她解釋為了見證歷史而在場，但練官指她長途跋涉到場，攜對講機游走混亂之中，認為她毫無悔意。

（反修例風暴）