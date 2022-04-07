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上環暴動案13人判監 最重囚4年 官斥「血腥嘉年華」 有勇無謀者付代價

【明報專訊】2019年7．28上環遊行爆發警民衝突，44人被捕後即被控暴動罪，按地點分3案處理，為反修例風暴首批遭控暴動罪案件。前兩宗案件已審結，第三宗涉15人於干諾道中及德輔道中一帶參與暴動案件，昨於區域法院判刑，其中13人被判囚42至48個月，為3案中最重的刑期。法官練錦鴻另判餘下兩男分別入教導所和勞教中心，並批評背後有意見領袖等提供物資和道德上支持，讓他人參與這場「血腥嘉年華」。

早前認罪的第四被告為何栢耀，餘下14人為陳偉林、陳澤峰、布紫晴、梁志鵬、楊位醒、彭雨彤、劉耀銓、廖頌賢、陳永琪、林皓正、廖紫婷、李樹樺、胡嘉俊及張雯曦，現時年齡介乎19至34歲。張雯曦（22歲）早前承認無牌管有無線電通訊器具罪，以及被裁定一項在公眾地方管有攻擊性武器罪罪成。

指有人物資道德上支持

官斥部分人避刑責

練官判刑時稱，當日遮打花園的合法集會演變成示威衝突，有多個組織安排，至少1000人參與，癱瘓半個港島，更牽涉中聯辦附近。本案沒證據證明示威者與執法人員有肢體衝突，但有人叫囂和投擲起碼兩次汽油彈。暴動亦進一步分化社會，令言論自由收窄。

練官理解當時社會氣氛熾熱下，別有用心的意見領袖、自詡年輕人導師的人，以及看熱鬧的人提供物資和道德上支持，讓他人參與這場「血腥嘉年華」，部分人可逃避刑責，承擔代價的卻是一腔熱血、有勇無謀的人。

兩男各判入教導所勞教中心

練官表示，各名被告均沒案底，何栢耀（19歲）被判入教導所，胡嘉俊（24歲）則被判入勞教中心。至於其餘各被告，刑期最短的為前機師廖頌賢（33歲），判監42個月。廚師陳偉林（24歲）、楊位醒（34歲）、學生彭雨彤（22歲）及註冊護士陳永琪（30歲）判監44至46個月，餘下8人判監48個月。

分拆3案 本案刑期最重

最早審結的上環衝突案為「赴湯杜火」一案，被告湯偉雄和杜依蘭夫婦及案發時17歲的李宛叡，前年被裁定在德輔道西近西邊街一帶暴動罪不成立。次案涉24人被控在西邊街和皇后街之間近德輔道西一帶暴動，1人認罪，20人受審後被定罪成，3人脫罪；罪成的21人上月被判囚30至42個月。

【案件編號：DCCC 820/19】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 機師 暴動罪 上環清場 反修例事件

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