隔離檢疫申病假問題 工聯會接300求助

工聯會立法會議員梁子穎稱接獲一宗3月下旬檢測陽性的個案，事主至昨未取得隔離令，公司不承認其陽性結果，要求他的病假以年假或無薪假替代。另有個案的事主2月下旬驗出陽性，原要隔離至3月初，惟檢測結果仍是陽性，須繼續隔離，其僱主欲取看隔離令，惟事主一直沒法取得證明，僱主欲將其解僱，工聯會轉介個案至衛生署，事主方獲隔離令。

梁稱接獲的個案除無法取得隔離令及檢疫令的染疫者或密切接觸者，亦有市民因檢測滯後而獲發日期錯誤的隔離令，被僱主質疑。

勞處：不能以年假無薪假抵消病假

本報向勞工處查詢未取得隔離令或檢疫令的求助個案數字，處方稱未有備存相關統計，又指政府鼓勵僱主體恤和諒解僱員的情况，採用較寬鬆的方法酌情處理。對於有個案被要求以年假或無薪假取代病假，處方指《僱傭條例》明確規定僱主不能單方面以僱員有薪年假或以無薪假抵消其病假，如違反有關規定，可被刑事檢控。

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