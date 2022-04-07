河套醫院 醫局按內地團隊指引安排病人

林哲玄稱有需要跟內地指引

對於落馬州河套應急醫院的人手將安排本港醫護、內地醫護，還是兩地合作時，劉家獻昨在疫情記者會說暫知悉河套醫院應是由該醫院的人員管理，接收及照顧病人，「我哋醫管局就會根據佢哋畀我哋一啲指引，就會安排一啲病人去接受治療」。他說如有更多資料，會向外公布。

醫療衛生界立法會議員林哲玄說，醫管局沒特別提及應急醫院安排，若該院主力接收新冠重症患者，未來或由醫管局屬下醫院轉介、救護車直接將病人送入應急醫院；又或新冠病人到公立醫院門診後被轉介。對於醫管局將跟從內地醫護團隊指引，林認為有此需要，因雙方機構須有協調。

林志釉相信運作會暢順

香港病人政策連線主席林志釉稱，因應急醫院有內地醫護，用內地指引相信運作會暢順，若有本港醫護可共同參與，交流亦屬好事，現階段不會有擔心的地方，相信內地醫護具處理新冠病人經驗。他建議應急醫院營運一段時間後，醫管局可定期審視管理及人員運作，看看是否滿意，或看看值得學習的地方。

（新冠疫情）