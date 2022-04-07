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河套醫院 醫局按內地團隊指引安排病人

【明報專訊】港府曾公布由內地醫療團隊營運的落馬洲河套應急醫院會爭取於4月內分階段投入服務，醫管局總行政經理劉家獻昨日表示，醫管局會根據該院醫療團隊的指引，安排病人去接受治療。新冠疫情回落，立法會議員林哲玄稱要思考該醫院的作用需否調整，為下一波疫情做好準備，而該院位處邊境，如在疫情消退後，可討論會否融入為大灣區應急醫院，擴大接收病人的範圍。

林哲玄稱有需要跟內地指引

對於落馬州河套應急醫院的人手將安排本港醫護、內地醫護，還是兩地合作時，劉家獻昨在疫情記者會說暫知悉河套醫院應是由該醫院的人員管理，接收及照顧病人，「我哋醫管局就會根據佢哋畀我哋一啲指引，就會安排一啲病人去接受治療」。他說如有更多資料，會向外公布。

醫療衛生界立法會議員林哲玄說，醫管局沒特別提及應急醫院安排，若該院主力接收新冠重症患者，未來或由醫管局屬下醫院轉介、救護車直接將病人送入應急醫院；又或新冠病人到公立醫院門診後被轉介。對於醫管局將跟從內地醫護團隊指引，林認為有此需要，因雙方機構須有協調。

林志釉相信運作會暢順

香港病人政策連線主席林志釉稱，因應急醫院有內地醫護，用內地指引相信運作會暢順，若有本港醫護可共同參與，交流亦屬好事，現階段不會有擔心的地方，相信內地醫護具處理新冠病人經驗。他建議應急醫院營運一段時間後，醫管局可定期審視管理及人員運作，看看是否滿意，或看看值得學習的地方。

（新冠疫情）

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