港聞

港聞二

「有食肆捱不到放寬」 業界料兩月500店倒閉

【明報專訊】第五波新冠疫情下多間食肆結業，來港3年的美國龍蝦餐廳Red Lobster香港店日前亦在社交媒體宣布結業，未交代原因。香港餐飲聯業協會會長黃家和指出，過去兩月有500間食肆結業，4月21日社交距離措施放寬後，食肆料可增六成生意，但有食肆「捱不到」放寬。飲食業職工總會權益總幹事招冠聰估計，本波疫情有約10萬飲食業僱員失業或停工，其中三分之二人有望於4月21日後復業，推出消費券有利飲食業。

自1968年開業的美國西餐館Red Lobster於2019年進軍香港。Red Lobster香港店周一（4日）在社交媒體宣布結業，未交代原因，本報向Red Lobster查詢結業原因，至截稿前沒回覆。另有多間餐廳於今波疫情中結業，如蘭桂芳餐廳Silencio和開業20年的上環鳳城酒家總店。

消費券今起派 黃家和：前期作用不大

黃家和估計，過去兩個月有500間食肆結業，當中有兩成因停業期間不敵租金結業。他指業界期待4月21日放寬晚市堂食及4人一枱，料可增六成生意。新一輪消費券今天起派發，黃預料前期作用不大，他說目前食肆2人一枱，禁晚市堂食，就算假期食肆有人排隊，坐滿也只佔整體座位約四成，也有食肆捱不到放寬就結業。他建議政府考慮進一步放寬，例如放寬更多人同枱，幫助酒樓營運。

工會料10萬人失業停工 2/3有望復工

招冠聰則估計，疫情期間有10萬飲食業員工停工和失業，工會至今收到200宗有關申請臨時失業支援計劃求助。他預計4月21日後三分之二員工有望復工，但部分僱主持觀望態度，憂爆第六波疫情，或叫員工輪流放無薪假。他認為政府派發電子消費券有利飲食業，因今波疫情持續已久，市民渴望出外，消費券會成為外出消費助力。

（新冠疫情）

相關字詞﹕飲食業 新冠疫情

上 / 下一篇新聞

「損司法莊嚴」 國安引煽動罪拘旁聽者 前工盟鄧建華公民記者蕭雲龍6人被捕 涉滋擾行為
「損司法莊嚴」 國安引煽動罪拘旁聽者 前工盟鄧建華公民記者蕭雲龍6人被捕 涉滋擾行為
控罪可囚兩年 輕過藐視法庭 湯家驊：與國安罪行一樣嚴重
控罪可囚兩年 輕過藐視法庭 湯家驊：與國安罪行一樣嚴重
官指曾籲國際制裁 馮達浚保釋被拒
官指曾籲國際制裁 馮達浚保釋被拒
林鄭籲配合自願快測 盼未習慣者多使用 日後放寬處所防疫 入場或須快測
林鄭籲配合自願快測 盼未習慣者多使用 日後放寬處所防疫 入場或須快測
呈報陽性將收短訊 鄧炳強：非隔離令
呈報陽性將收短訊 鄧炳強：非隔離令
社區檢測、流動採樣、強檢 食衛局開支21億
社區檢測、流動採樣、強檢 食衛局開支21億
洪門宴6人被票控 身分不披露 事隔3月公布調查結果 食環：一視同仁
洪門宴6人被票控 身分不披露 事隔3月公布調查結果 食環：一視同仁
接種率「升很慢」 林鄭籲長者兒童快打
接種率「升很慢」 林鄭籲長者兒童快打
打兩針56歲婦染疫 康復一月急性肺炎 孔繁毅：康復兩三周身體或仍帶毒 倘氣喘應求醫
打兩針56歲婦染疫 康復一月急性肺炎 孔繁毅：康復兩三周身體或仍帶毒 倘氣喘應求醫
單日個案跌穿3000 病亡率升至0.71%
單日個案跌穿3000 病亡率升至0.71%
河套醫院 醫局按內地團隊指引安排病人
河套醫院 醫局按內地團隊指引安排病人
隔離檢疫申病假問題 工聯會接300求助
隔離檢疫申病假問題 工聯會接300求助
港康碼推出4月 87萬人申請
港康碼推出4月 87萬人申請
上環暴動案13人判監 最重囚4年 官斥「血腥嘉年華」 有勇無謀者付代價
上環暴動案13人判監 最重囚4年 官斥「血腥嘉年華」 有勇無謀者付代價
22歲被告悔疚因案未盡母職 獲官減刑
22歲被告悔疚因案未盡母職 獲官減刑
禁蒙面法首案上訴 官駁回稱定罪穩妥
禁蒙面法首案上訴 官駁回稱定罪穩妥
假中聯辦官員電騙 美孚主婦失6500萬
假中聯辦官員電騙 美孚主婦失6500萬
反黑探員剪髮遺佩槍
反黑探員剪髮遺佩槍
運油車翻側漏油 消防開喉戒備
運油車翻側漏油 消防開喉戒備
大灣區GBA專題：深圳置業 循新地鐵線尋寶
大灣區GBA專題：深圳置業 循新地鐵線尋寶
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】9次立會大會 林素蔚4次無影 選委界別蘇長荣出席唔夠一半
【Emily】9次立會大會 林素蔚4次無影 選委界別蘇長荣出席唔夠一半
【Emily】歌曲使用權糾紛解決 《時代革命》《願榮光》：盼大家團結
【Emily】歌曲使用權糾紛解決 《時代革命》《願榮光》：盼大家團結
【Emily】唔使再行百步梯 葵涌邨斜道升降機啟用
【Emily】唔使再行百步梯 葵涌邨斜道升降機啟用
【Emily】假訪問訛稱梁君彥投資加密幣
【Emily】假訪問訛稱梁君彥投資加密幣
【Emily】商界反對 勞界扶貧修正案否決
【Emily】商界反對 勞界扶貧修正案否決
【Emily】帆船運抗疫物資 長洲院舍：及時雨
【Emily】帆船運抗疫物資 長洲院舍：及時雨