「有食肆捱不到放寬」 業界料兩月500店倒閉

自1968年開業的美國西餐館Red Lobster於2019年進軍香港。Red Lobster香港店周一（4日）在社交媒體宣布結業，未交代原因，本報向Red Lobster查詢結業原因，至截稿前沒回覆。另有多間餐廳於今波疫情中結業，如蘭桂芳餐廳Silencio和開業20年的上環鳳城酒家總店。

消費券今起派 黃家和：前期作用不大

黃家和估計，過去兩個月有500間食肆結業，當中有兩成因停業期間不敵租金結業。他指業界期待4月21日放寬晚市堂食及4人一枱，料可增六成生意。新一輪消費券今天起派發，黃預料前期作用不大，他說目前食肆2人一枱，禁晚市堂食，就算假期食肆有人排隊，坐滿也只佔整體座位約四成，也有食肆捱不到放寬就結業。他建議政府考慮進一步放寬，例如放寬更多人同枱，幫助酒樓營運。

工會料10萬人失業停工 2/3有望復工

招冠聰則估計，疫情期間有10萬飲食業員工停工和失業，工會至今收到200宗有關申請臨時失業支援計劃求助。他預計4月21日後三分之二員工有望復工，但部分僱主持觀望態度，憂爆第六波疫情，或叫員工輪流放無薪假。他認為政府派發電子消費券有利飲食業，因今波疫情持續已久，市民渴望出外，消費券會成為外出消費助力。

（新冠疫情）