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港聞二

單日個案跌穿3000 病亡率升至0.71%

【明報專訊】第五波新冠疫情逐漸回落，昨增2777宗陽性個案，是一個多月以來首次回落至少於3000宗單日新增個案。另外，昨增111宗死亡個案，4名較年輕死者中，包括一名曾服新冠口服藥的36歲長期病患者。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，該病人年紀不大，但患有晚期腎衰竭等長期病，導致免疫力較差，最後延至4月4日不治。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，昨日有1489人核酸檢測陽性、1288人快速抗原檢測陽性，共2777宗個案。另有7宗輸入個案，其中兩宗分別為在4月5日從比利時及加拿大抵港，其餘5宗個案在檢疫酒店檢測發現陽性，當中3宗於上周四乘搭EK384，分別從泰國、巴林及阿聯酋抵港，另外兩宗在4月1日分別從日本及阿聯酋抵港。

防護中心續籲減不必要活動

衛生防護中心總監徐樂堅說，第五波疫情從3月初的最高峰下降，至最近3天每日約3000宗個案，他認為疫情雖回落，但每日3000宗「仍然非常高」，加上市民假期活動或比較多，不排除之後有反彈風險，市民應多加留意，減少不必要活動。

離世個案方面，昨日新增公布84宗離世個案，介乎43至102歲；另有27人介乎2月22日至4月4日離世，滯後至昨日公布，介乎36至95歲。病死率上升至0.71%。

獲口服藥36歲患者不治

醫局：長期病續惡化

劉家獻昨公布的4宗不足60歲離世個案，其中一宗屬滯後呈報，涉36歲晚期腎衰竭患者，本身有大動脈剝離及重複心內膜發炎，因未能進食，及兩天未能大便，且洗肚水渾濁，在3月30日入院，起初快速檢測呈陰性，其後入院篩查呈陽性。醫院為他處方新冠口服藥，劉家獻表示，由於該病人免疫力差，即使服用新冠口服藥，其他長期病亦持續惡化，最後離世。

另外3名較年輕的離世個案，包括一名2017年曾腦神經出血、腦幹受損，需長期使用呼吸機的43歲長期病人，他沒有活動能力，去年起長居葛量洪醫院，3月12日驗出陽性後，醫院處方干擾素及瑞德西韋，但情况沒太大改善，最終離世。另外二人分別是一名59歲晚期腎衰竭患者及一名59歲末期肺癌男患者。

（新冠疫情）

相關字詞﹕衛生防護中心 歐家榮 劉家獻 新冠病毒 第五波疫情 新型冠狀病毒肺炎疫情 新冠疫情

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