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打兩針56歲婦染疫 康復一月急性肺炎 孔繁毅：康復兩三周身體或仍帶毒 倘氣喘應求醫

【明報專訊】中學退休副校長蘇先生一家沒料到，其感染新冠病毒的56歲胞妹康復一個月後，在本月初出現氣喘，更在家突然昏厥，一度心臟停頓，家人獲醫生告知她患急性肺炎，現要靠機器維持生命。蘇太受訪時質疑醫管局未有好好跟進康復病人的復原進展，「好番都唔知到係好定壞，唔通要香港人學潮州人嗰句『自己顧自己』？」港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅估計，此個案或是肺部感染新冠病毒後出現重度炎症（hyper inflammation），呼籲市民康復後若出現氣喘，應盡快求醫。

蘇太表示，其56歲的「姑仔」蘇女士在食肆工作，並無長期病患，亦已接種兩針復必泰疫苗。她2月24日出現喉嚨痛、咳嗽等病徵，當時到大埔賽馬會普通科門診診所求醫，取得一些紓緩徵狀的藥物，同日做深喉唾液檢測，約五六天後獲通知呈陽性。

3月初快測陰性 4月突氣喘暈倒

據蘇太所言，蘇女士因急症室「爆煲」沒到公立醫院，逐漸康復下，3月初快速檢測連續兩日呈陰性，至本月2日打算復工，快速檢測也呈陰性。惟蘇女士本周起氣喘，大動作時情况更甚，周一（4日）早上在家昏厥，要入大埔那打素醫院搶救。

家屬質疑醫局對康復者跟進不足

蘇太續指，獲醫生告知蘇女士急性肺炎，「肺已經好花」，加上曾短暫腦部缺氧，一度心臟停頓，在救護車期間已要心外壓，並打了六七支強心針，「全世界都話Omicron康復後有抗體，見到氣喘，但無咳，以為只係體質弱，無諗過嚴重性係咁。點解可以咁快（肺部）咁花？」，「今日唔知聽日事，最驚死咗都唔知乜嘢事」，質疑醫管局對康復者無足夠跟進。

院方：曾腦缺氧停心跳 情况危殆

雅麗氏何妙齡那打素醫院發言人回覆稱，蘇女士4月4日早上經救護車送入那打素醫院急症室，當時昏迷和心跳停頓，肺部X光檢查有肺炎徵狀，急症室立即為病人急救，由於病人心臟停頓一段時間，經深切治療部及內科醫生會診病人的臨牀情况，判斷病人腦部缺氧引致的損傷已達不可逆轉程度，決定安排她在內科留醫。病人現時情况危殆。發言人補充，病人聯絡主任已收到病人家屬反映，會提供可行協助。

徐樂堅：與新冠有否關係待查

衛生防護中心總監徐樂堅回應稱，難以直接判斷病人出現急性肺炎與過往感染新冠病毒有否直接關聯，需進一步調查。

孔繁毅估計，蘇女士或有可能是肺部感染新冠病毒後出現重度炎症，但需更多臨牀資訊才能判斷。他解釋，新冠康復者，特別是年過60歲、長期病患者出現重度炎症頗常見，因康復者有可能在康復兩三周後，身體仍然攜帶低載量病毒。他指如病人能在病發5日內獲處方新冠口服藥或抗病毒藥物、類固醇等，可減低病毒載量，把出現重度炎症及「免疫風暴」的風險降到最低。他建議康復者若出現氣喘要盡快求醫，高風險人士都應在病發早期獲處方抗病毒藥物。

（新冠疫情）

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