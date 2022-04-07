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接種率「升很慢」 林鄭籲長者兒童快打

【明報專訊】隨着本港疫情轉趨平穩，近期接種新冠疫苗人數亦見回落，每日接種三針疫苗的總劑次從2月中近10萬劑，回落至昨日3萬多人接種。特首林鄭月娥昨早在疫情記者會表示，留意到近日疫苗接種率「停滯了一點」、「升得很慢」，其中特別擔心「一老一幼」，指3至11歲兒童接種率僅六成多，呼籲家長及早為小朋友完成接種，令他們未來復課後可參與更多活動；而當局近日推行多項措施為長者打針，包括預約上門接種疫苗等，盼市民可以全面配合。

林太稱，據過往經驗，接種首針的市民通常會打第二針，由於很多市民在第五波疫情發生後，才有動力接種第一針，相信兩劑疫苗之間有時間間距。現時首針接種率已達92%，她有信心第二針接種率會達90%或更高，又形容接種疫苗是令社會盡快復常的手段。

同時，政府昨公布，截至周日（3日）的過去一周，衛生署共接獲7宗曾於離世前14天內接種新冠疫苗的死亡報告，年齡介乎58至93歲，無臨牀證據顯示個案由疫苗引起；同時，署方並沒有收到3至15歲青少年接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。

另外，以色列一項大型研究顯示，60歲或以上長者接種第4劑BioNTech（復必泰）後，與接種3劑復必泰的同齡人群相比，染疫風險減半，患重症風險降低約三分之二。

以國研究：長者第4針保護力

8周後幾乎消失

不過該研究續指，第4針的保護力在接種4星期後開始減弱，到第8周幾乎完全消失；預防重症效用則維持最少6周。有關研究周二（5日）獲《新英倫醫學雜誌》發表。

（新冠疫情）

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