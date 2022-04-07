洪門宴6人被票控 身分不披露 事隔3月公布調查結果 食環：一視同仁

食環署昨晚公布，今年1月3日晚上，有人於灣仔一間餐飲處所的宴會疑違反法例，該署「基於公眾利益」採取行動調查，並已向6名顧客發7張定額罰款通知書，當中4張涉違反使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼的規定，3張涉違反佩戴口罩規定，全部個案的定額罰款已全數繳交。

4票涉「安心」3票涉口罩令 指罰款已交

食環署又指，該餐飲處所負責人涉無張貼「特定範圍D區」的正確平面圖及有關每小時換氣量的適當告示，署方已向該餐飲處所發傳票，案件排期於本月22日在法庭聽取答辯。

涉事食肆是灣仔灣景中心的西班牙餐廳「Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant」。

食環署回覆本報查詢時沒回答徐英偉及海關前關長鄧以海等官員有否被罰，稱為免披露有關人士個人資料，食環署不會公布被發定額罰款通知書人士的身分，又稱調查過程中對所有受查者一視同仁，無因為個別人士的身分採不同標準。

225人出席 至少15官員

翻查資料，由於有染疫者曾出席洪為民生日派對，大批人要檢疫，衛生署於1月14日公布出席者達225人，除了徐英偉及鄧以海，其餘官員包括財經事務及庫務局長許正宇、入境事務處長區嘉宏、警務處長蕭澤頤、廉政專員白韞六，以及政策創新與統籌辦事處副總監馮浩賢等。出席生日宴官員至少15人。

顧客在非餐桌範圍飲食或於非飲食時而沒戴口罩，可觸犯《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）被定額罰款5000元；身處食肆者須於進場前掃安心出行，違者可被罰款5000元。

明報記者

（新冠疫情）