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社區檢測、流動採樣、強檢 食衛局開支21億

【明報專訊】政府前年起向華昇診斷中心、中龍檢驗認證（香港）有限公司，以及Prenetics採購新型冠狀病毒核酸檢測服務，食衛局長陳肇始昨書面回應鄉議局立法會議員劉業強的提問，稱由去年4月1日至今年2月，由食衛局採購的病毒檢測服務，包括19個社區檢測中心、各區流動採樣站及強制檢測等，共提供約990萬次檢測服務，涉及開支約為21億元，每次檢測服務平均價格約為210元。

被問有否格價 陳肇始稱各地檢測費不同

被問到有否比較本港與內地和澳門的檢測服務的價格，及參考內地和澳門的採購經驗研究降低檢測開支時，陳肇始表示，不同地方工資、物資供應及價格水平、採樣流程等均不同，檢測費用不盡相同，香港大部分大型私營化驗所均已採用內地生產試劑，但考慮到採樣服務涉及人手開支等，收費水平仍有不同。她說現時並沒有就自費檢測服務向承辦商提供任何補助金額。

醫療衛生界立法會議員林哲玄認為價錢屬合理範圍，不可稱為「貴」，指出核酸檢測雖不算新科技，但儀器、人工均是成本，並非便宜的科技。被問到可否以成本較低的快速檢測代替核酸檢測時，林稱兩者作用不同，他說核酸檢測準確，由他人協助採樣亦較可靠，亦是世界在用的「黃金標準」。他說以快速測試做普查，了解是否初步確診，在醫學上較站得住腳，惟因誤差較大，用作確診不理想。

（新冠疫情）

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