呈報陽性將收短訊 鄧炳強：非隔離令

稱短訊提醒有需要者可選擇隔離

鄧炳強表示，消防處會向呈報陽性結果的市民發出短訊，但強調短訊並非隔離令，不會規定患者入住隔離設施；短訊作用是提醒即使未獲安排，有需要仍可選擇入住。他表示，當衛生署按風險評估，決定患者需入隔離設施，當局會根據隔離令通知患者，並由消防處專車接送患者至隔離設施，重申違反隔離令須承擔法律責任。

徐樂堅：康復者毋須自願快測

因應全民自願快速檢測，政府已製作兩段宣傳短片，分別介紹快速檢測包的使用方法（見表），以及推廣全民自願快測，會在電視台、政府新聞網和社交媒體播放。徐樂堅提醒，若市民在快測前「擤一擤鼻」，將黏液推出鼻腔較前的位置，能增加採樣準確度。他又表示，若康復者突然出現病徵，仍可做快測保障自己。

署理民政事務局長陳積志表示，自上周六起一連4天，在全港派發265萬個防疫服務包，其中11.6萬戶逐家逐戶派發，他說有信心昨日能向全港約270萬戶完成派發。至於未收到的市民可在今起7天內，在全港89個補領站領取。當局已安排公務員和義工在場幫助有需要的市民，特別向長者講解快速檢測包的使用方法。

灣仔區議會主席黃宏泰稱，自政府開始派發防疫包起，平均每日收到至少4至5個查詢稱沒收到物資，估計政府只派了區內六至七成住戶，認為灣仔只設兩個補領點「明顯不足」，至少應有4至5個。他認為灣仔的劏房較分散，兩個補領點集中於天后，不方便區內劏房戶補領，建議政府於郵局增設補領點，亦可考慮與大型商場合作，原則是要在人流多的地方派發，方便市民補領。

（新冠疫情）