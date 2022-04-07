林鄭籲配合自願快測 盼未習慣者多使用 日後放寬處所防疫 入場或須快測

林鄭月娥昨在抗疫記者會表示，快測屬「非常簡單，花幾分鐘就能做到」，市民熱切期盼逐步放寬社交距離措施，相信大家希望「盡早使用消費券、晚市有堂食、多見親朋戚友，亦希望自己子女能上學」，只需配合快速檢測就能有「如此大的好處」。她期望全民自願快測能找出無病徵的患者，截斷傳播鏈，且快速地檢測一次全港的感染情况。她又表示是次安排，能讓未習慣使用的市民多用快速檢測包，當局日後放寬措施，在一些場所和活動須更加謹慎時，可能會要求參加者或入場者接受快速測試才能進場。

被問須快測場所 徐樂堅：或寬限後看需要

新加坡將於本月19日重開酒吧、卡拉OK等，進入可供跳舞場所的顧客須先接受快速測試。本港將於4月21日起分階段放寬防疫措施，首階段包括健身中心、美容院等表列處所，以及康文署轄下的體育處所、表演場地等。被問日後入場者須先快速檢測的處所，衛生防護中心總監徐樂堅表示，日常如有群集性的活動，可能要用到快速測試，惟暫未有特定活動，可能在放寬社交距離措施後，逐步看是否需要有特定活動要用快速測試協助。

健身業關注誰負快測費

美容業冀盡早公布須快測場所

香港健體專業人員總會會長王曉山表示，健身中心使用者花了一段時間才接受疫苗通行證，如再加措施，或影響入健身中心意欲。他關注買快速測試包的額外成本該由誰負責，健身中心重開前已要負起租金、薪金和清潔費，「未見官先打三十大板」，會難為業界。他又稱，若在場館測試操作會困難，大型健身中心同一時間有50人入場，難以同步檢測。

美容業總會執行委員會主席陳秀儀認為，如要入場者快測，影響不算太大，負擔亦不重，但「有得揀最好不要」。她說客人一般透過預約再到美容院接受療程，不會接觸其他客人。如客人要先做快速測試，就要在接待處等待測試結果，同一時段可能有其他客人同場等候，增加聚集和感染風險。她希望政府應盡早公布美容院是否需要實行措施，讓業界有足夠時間做準備。

演出業界促盡快訂清晰指引

演出業協會表示，一直聯同所有場地使用者，例如不同藝術及演出團體、戲院和其他跨界別的表演組織透過不同渠道，包括立法會議員霍啟剛，詢問政府重開場地的執行細節安排，例如入座率回復八成半的上限及疫苗通行證的要求是一針還是兩針等，但至今未有回覆。對於快速測試安排問題，業界稱仍未知悉情况。該會強烈要求政府盡快與業界商討安排，因為只有清晰指引，業界才可以有效使用場地，從業員可即開工，推動經濟復蘇及社會正常運作，否則業界無法就營運估算，場地縱然重開亦無法即時配合。

明報記者

（新冠疫情）