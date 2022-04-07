官指曾籲國際制裁 馮達浚保釋被拒

杜麗冰在判辭指出，馮達浚於2020年6月的初選論壇表明參選意圖，表示參選人的共同敵人是共產黨政權，又指「會堅持喺議會入面進行肢體衝突」；他後來在初選落敗，但仍報名參加立法會新界東選舉。此外，馮達浚於2020年9月受訪，強調會尋求國際制裁香港，並提倡港人自強。

律政司：所辦網媒鼓吹港民族主義

判辭引述律政司一方指馮達浚一直傳播顛覆性的意識形態，例如他有份創辦的網媒「加山傳播」，就是宣傳煽動意識、呼籲制裁和在「國際線」爭取支援的平台。判辭指加山傳播以報道呼籲國際社會制裁中港兩地官員，並於2021年2月發布涉及鼓吹香港民族主義（Hong Kong nationalism）和制裁行動的內容。

官稱信念堅定 信會續危害國安

馮達浚一方形容，相關言論只是選舉造勢所用的政治修辭，馮從政經驗尚淺，至於他創立加山傳播是為了報道2019年社運事件，後來因為理念分歧，已離開加山傳播。惟法官表示，從律政司呈交的文件和影片可見，馮達浚是信念堅定的人，一旦獲准保釋，他將繼續參與危害國安的行為；由於馮達浚不能達到「黎智英案」訂下的國安法保釋門檻，本案保釋申請被拒。

【案件編號：HCCP584/21】

（港區國安法）