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控罪可囚兩年 輕過藐視法庭 湯家驊：與國安罪行一樣嚴重

【明報專訊】四男兩女因《刑事罪行條例》第9和10條的「作出具煽動意圖的作為」罪被捕，初次定罪者最高可判監兩年。資深大律師湯家驊表示，如果旁聽者擾亂法庭秩序，一般會被控藐視法庭罪，但本案未到落案起訴的階段，尚待律政司考慮是否牽涉其他罪行元素。他強調，《刑事罪行條例》廣義上可被視為《港區國安法》的一種，「不要錯誤地以為它不嚴重」。

藐視法庭罪屬普通法罪行，最高可囚7年。湯家驊稱，藐視法庭罪的重點在於被告不尊重司法體系，或者影響法庭聲譽，根據案例多數要判監。對於上述案件6人因刑責較輕的作出具煽動意圖的作為罪被捕，湯家驊指該罪名和國安法罪行一樣性質嚴重，但要視乎具體證據和案情，目前無法評論。

戴黃口罩 湯：難言違法否

近年法庭審理大量社運案件，容易牽動公眾情緒，旁聽者拍手會否誤墮法網？湯家驊認為，在聆訊期間拍手不是控罪元素，未必會招致法律後果，「但如果別人大叫『狗官』侮辱法官，你激動拍手，那是另一回事」。至於戴黃色口罩是否違法，他說無法一概而論，惟有不尊重法庭之嫌。

大律師：鼓掌「有灰色地帶」

視乎旁聽者意圖

大律師蘇俊文表示，法庭一般不容許政治表述，旁聽者喧嘩鼓掌，在法律上「有灰色地帶」，要視乎有否阻礙聆訊程序，以及旁聽者意圖。蘇說，對於旁聽者的不當行為，法官一般有酌情權，可以先警告對方，繼而派保安要求對方離開，甚至轉介警方跟進，「如果是短暫起哄，法官比較liberal（開明）都會理解，但如果以粗言侮辱律師，明顯會影響公平審訊」。

翻查資料，過往旁聽者行為舉止不當，均被控藐視法庭罪。高等法院於2018年審理前本土民主前線發言人梁天琦的暴動案，「王婆婆」王鳳瑤戴上有「光復香港」字眼的頸巾聽審，因藐視法庭罪被判罰款1000元。此外，內地女子唐琳玲於2014年佔旺禁制令案的審訊途中，在庭內以手機拍照，經審訊後被判監7日。

相關字詞﹕湯家驊 藐視法庭 作出具煽動意圖的作為罪 刑事罪行條例 港區國安法

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