「損司法莊嚴」 國安引煽動罪拘旁聽者 前工盟鄧建華公民記者蕭雲龍6人被捕 涉滋擾行為

國安處昨晨在天后、旺角、牛頭角、荃灣、上水及長洲拘捕4男2女，介乎32至67歲，涉違《刑事罪行條例》第9和10條「作出具煽動意圖的作為」罪。警方調查顯示，6人涉去年12月至今年1月在不同法院，包括高等法院、西九龍裁判法院及東區裁判法院，旁聽聆訊時故意作出滋擾行為，嚴重影響司法莊嚴和法庭運作。警方根據法庭手令搜查6人住所，檢取與案有關物品，包括串謀到法庭作出滋擾行為的紀錄。作出具煽動意圖的作為，引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，上述罪行一經定罪最高可判囚兩年。

因「未交資料」 鄧上周被帶國安處

消息稱，被捕者包括前職工盟副主席鄧建華及公民記者蕭雲龍，其餘人為蘇逸佳、彭滿圓、趙美英及李詠琴。鄧建華因職工盟涉未有按《社團條例》要求向警方提交資料一事，上周四曾被國安處帶署協助調查。

涉1月4日旁聽鄒幸彤案裁決

求情後法庭傳出掌聲

前職工盟組織幹事石姵妍昨在facebook表示，國安處昨早6時上門拘捕鄧建華，指鄧涉1月4日早上於西九龍裁判法院3號庭作出煽動在場其他公眾人士擾亂法庭秩序的行為，意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛。翻查資料，當日裁判官陳慧敏就前支聯會副主席鄒幸彤六四煽惑集結案宣讀裁決，被告求情後旁聽席傳出掌聲，陳官下令警員「見邊個拍手，就抄低身分證號碼和姓名」，本報記者所見，蕭雲龍等人被登記資料。

不擔心墮法網 「旁聽師」會繼續

2019年反修例運動逾萬人被捕、約2700人被控，不少市民會到法庭旁聽以示支持，俗稱「旁聽師」。有經常到法院旁聽的女子向本報表示，平日一般會向被告揮手及說「保重」，認為散庭時不准說話是太嚴苛，有時想多看一眼被告欄，都被法庭保安或懲教人員故意遮擋，但她暫不擔心誤墮法網，仍會盡量到庭旁聽；另一名旁聽者稱，難以掌握什麼行為會觸犯煽動罪，形容「打個乞嗤都可能唔得」。

《星島日報》今年1月報道，指刑事檢控專員辦公室曾向外聘大律師發電郵，指最近發生有案件被告的支持者趁休庭或散庭期間，對檢察官或外聘大律師言語攻擊，事件引起對內部檢控官或外聘大狀人身安全的關注，並指如知悉此類欺凌事件發生，立即知會刑事檢控專員辦公室以便採取適當行動。

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