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【Emily】「願榮光」團隊叫《時代革命》刪歌 鬧版權糾紛 話唔想再收錢同追究

【明報專訊】2019年反修例運動歌曲《願榮光歸香港》嘅創作團隊DGX Music，近日喺Instagram指控紀錄片《時代革命》喺未獲授權下，將《願榮光》用咗喺片尾。DGX話等咗4個月先收到《時代革命》嘅合約，要求「獨家、永久、全球、所有平台」授權使用歌曲。DGX話唔想再收錢同追究，叫對方將版權費捐畀協助手足嘅機構，同希望電影移除《願榮光》首歌，「唔尊重就唔好再用啦」。

原先開價3萬後反口

電影導演周冠威（圖）噚日喺紀錄片嘅facebook專頁澄清，話前年獲另一創作團隊「黑方格」授權使用《願榮光歸香港》嘅MV，直至舊年12月收到DGX團隊詢問，先知MV授權唔包括歌曲音樂嘅著作權，佢隨即致歉，過去幾個月透過電郵同DGX團隊嘅Thomas交流，並附上截圖，顯示對方舊年11月主動提出，喺電影有盈利後收取港幣3萬蚊使用費。直至上個月再收到Thomas嘅電郵，話「鑑於票房反應」，期望爭取一個更合理嘅版權使用費，舉例係盈利嘅3%。周冠威話對方喺自己回覆之前，就指控佢哋團隊侵權，拒絕傾談合約內容，強調無要求過「獨家授權」。

而「黑方格」噚日喺facebook話，《願榮光》管弦樂團同合唱團版MV係佢哋自己重新編曲同錄音，全權並免費授權周冠威使用相關嘅錄音同拍攝素材，但重申並唔代表《願榮光》嘅歌曲作者。

相關字詞﹕連登討論區 版權 周冠威 願榮光歸香港 時代革命

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