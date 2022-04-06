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2022年4月6日星期三
港聞二
死亡破8000 特首辦稱今波疫猛遠超抗疫能力 林鄭悼疫歿者 遺屬：幾多條命你負責？
六大宗教網上悼逝者 周守仁籲多陪親友
「解禁9國」輸入近半 衛署：預期內
清明掃墓人稀 有家庭全穿防護衣 「嗱嗱聲拜完走」 紙紮店花檔指生意跌三成
商場人頭湧 市民、餐飲業同稱期待4．21
全民快檢 網上問卷評估送隔離否
人工島隔離聞飛機升降聲 母嬰獲安排他遷
圍封兩廈陽性率均不足3% 歐家榮：大廈仍有傳播鏈
「民族陣綫」宣布重新運作 招在台港人「光復祖國」 黎棟國指違國安法
稱破紀錄通過46政府法案 梁君彥：行政立法關係回暖
紀念四五運動 社民連赴中聯辦請願遭警攔截
環團促立法管「可降解」塑膠產品 指無標明降解條件 回收商：混入回收礙循環再造
地署查將軍澳偷墾官地 蘿蔔青菜綁滿通知
港鐵研原地保留曾灶財墨迹
啲貨做出嚟係實用，唔係用嚟睇 七十載山貨店倒數 豁然「玩到月尾」
電纜故障 迪士尼線停半日
攀獅山失手墮坡 男子頭撼石送院
接禁錮報案 警破門揭賭檔拘46人
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大灣區GBA新聞：設站成本低 擬3年建百站
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【Emily】天文台：四成半清明節無雨紛紛
【Emily】聶德權清明前夕浩園致祭
【Emily】自由黨議員「殺菌隊」出征
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【明報專訊】（請看附圖）
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