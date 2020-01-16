大灣區GBA新聞：穗納數字人幣試點 美團向市民派利市

新增第三批試點城市 包括天津重慶

隨着廣州成為數字人民幣試點城市，此前不能註冊錢包的情况已改變，現時廣州市民只要下載數字人民幣試點手機程式便可註冊錢包及綁定銀行帳戶。目前，廣州友誼商場全部門店、有軌電車海珠線、廣東亞洲國際大酒店、正佳廣場內的名創優品及唯品會、南沙濕地公園、南沙天后宮等均可使用數字人民幣。

此外，美團亦已聯合中行、建行等，向廣州居民發放數字人民幣消費利市。凡在廣州的消費者均可打開美團手機程式搜索數字人民幣，完成報名後可領取40元的數字人民幣利市，可用來支付外賣、買菜等網上消費，截止日期為6月30日。

人行：堅持數字人民幣市場化

人行指出，目前數字人民幣已在批發零售、餐飲文旅、政務繳費等領域形成一批涵蓋線上線下、可複製可推廣的應用模式，在北京冬奧會、冬殘奧會等重要試點獲得成功，參與的用戶、商戶、交易規模穩步增長，市場反響良好。隨着試點測試深入推進，數字人民幣研發在彰顯便捷性、改善普惠性、保障安全性、加強可持續性等方面會面對新問題，有待進一步深化研究和探索。

人行強調，數字人民幣研發試點要堅持市場化，在發展、推廣、普及過程中，政策設計要充分激發金融機構、科技企業、地方政府等的積極和創造，在推動中要鼓勵競爭。同時也要堅持法治化，依法合規地展開各項工作，保障好數字人民幣體系的安全性，把握好隱私保護和預防犯罪之間的關係，深入研究對金融體系等多方面的潛在影響。未來要進一步加大試點應用和體系建設，加強安全和風險防控體系的建設，完善相關法規制度和標準體系。