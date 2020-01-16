大灣區GBA新聞：灣區設15分鐘農藥快測站 一人操作即場打印證明書 保食安保新鮮

明報記者 陳子凌

在江門市蓬江區，農民將收成的涼瓜拿到附近的智檢小站檢定品質。收到涼瓜後，小站工作人員為涼瓜採樣，加入試劑測試，大約15分鐘便得出結果，顯示涼瓜沒殘留農藥超標，品質符合安全標準，隨後小站外的出票口會打印一份合格證明書及二維碼，農民拿着證明書就可以把產品運往批發點銷售。同樣地，於肇慶鼎湖區的水產養殖場，工人把剛剛捕獲的魚類鮮蝦送到附近的智檢小站檢測。也是15分鐘左右，只要檢測合格，漁獲便可以送到市場去。

可測60多項農藥 附二維碼追蹤

智檢小站可檢測指標多達60項，包括禁限農藥，以及水產品中的孔雀石綠、氧氟沙星等藥物殘留；小站發出的證明書及二維碼都會印上產地名稱、生產者，以及該批次的的數量等資料，市民購買後掃描二維碼，就可以追蹤到產品來源。

智檢小站採用的快速檢測技術，是由深圳市添晨生物技術有限公司研發，並獲得中國水產科學研究院南海水產研究所、廣東省農業技術推廣中心等多個單位提供技術指導。在智能化操作下，每個小站只需一名技術人員便可完成所有檢測流程，而且所開具的合格證是得到有關部門承認，可在廣東省農產品質量安全追溯平台等權威官方平台查詢。

自去年7月以來，包括肇慶、江門、廣州、東莞、惠州、清遠、河源等廣東省主要「菜籃子」地區的農業產業園、大型種植基地、散收儲運配點及農貿市場等建立了數十個智檢小站，協助鎮村監管檢測。除了保證產品安全以外，智檢小站另一好處是解決農、水產品自檢難、送檢不方便、檢測不及時等問題，讓農民、漁民不用千里迢迢把樣本送往檢測中心，亦不用等一段時間才有報告，讓產品可以最快速度送往各市場，既保質量又夠新鮮。

未來可驗水生疫病

除了快速檢測外，智檢小站還有多項功能，包括教導農民漁民規範用藥知識、科普宣傳，政府亦可以用作日常巡查的網絡點等。未來，智檢小站還可以用作檢測水生疫病、培訓及推廣健康養殖技術，甚至發揮優質產品銷售平台等功能。